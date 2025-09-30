Biserica Ortodoxă Română a introdus trei noi sfinți și două sărbători în calendar. Decizii despre 16 românce canonizate

Biserica Ortodoxă Română a introdus trei noi sfinți și două sărbători în calendar, aprobând totodată icoanele și textele liturgice pentru cele 16 românce canonizate în iulie 2025.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat în ultima sa ședință, din 29-30 septembrie 2025, hotărârile privind introducerea a trei sfinți și a două noi sărbători în calendar, potrivit unei informări a Patriarhiei Române preluate de Basilica.

Calendarul ortodox român îi va sărbători astfel pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu pe 11 mai, pe Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu pe 24 februarie și pe Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop al Ohridei și Jicei, pe 18 martie.

”În zilele de luni și marți, 29-30 septembrie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a adoptat o serie de hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară dintre care enumerăm următoarele:

A luat la cunoștință despre stadiul pregătirilor pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale, care va avea loc în ziua de duminică, 26 octombrie 2025.

A aprobat înscrierea în Calendarul bisericesc a Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu (11 mai) și a Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu (24 februarie), precum și icoanele și textele liturgice pentru cinstirea lor.

A aprobat înscrierea în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, Episcop al Ohridei și Jicei (18 martie), precum și icoana și textele liturgice pentru cinstirea lui”, a transmis marți Patriarhia Română.

Decizie asupra monahilor care nu realizează venituri

De asemenea, au fost introduse în calendar două noi sărbători și s-au aprobat icoanele și textele liturgice pentru cele 16 românce canonizate pe 1-2 iulie 2025:

”A aprobat instituirea și înscrierea în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române a următoarelor sărbători: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Craiova (30 august) și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn (21 iulie), precum și textele liturgice pentru cinstirea lor.

A luat act de situația actuală a redactării textelor liturgice și a pictării icoanelor celor 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare), care au fost canonizate în ședința sinodală din 1-2 iulie 2025 și a aprobat icoanele realizate pentru cinstirea: Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu (16 august), Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea (12 aprilie), Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești (19 decembrie), Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea (5 iunie), Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș (26 septembrie), Sfintei Anastasia Șaguna (1 decembrie), Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi (5 mai) și Sfintei Cuvioase Antonina de la Tismana (23 decembrie).

A aprobat proiectele de texte liturgice pentru Slujba și Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul (13 septembrie) și Slujba Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei (13 septembrie)”.

Sinodul Bisericii Ortodoxe a mai decis ca centrele eparhiale să plătească taxele aferente monahilor, dar și statutul Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei:

”A luat act de reglementările legislative referitoare la situația monahilor care nu realizează venituri și de consecințele directe ale acestora și a aprobat ca toate Centrele eparhiale să le achite din fonduri proprii.

A aprobat Statutul pentru organizarea și funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei.

A luat act de numirea Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ioan Meiu în funcția de Reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă și Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan”.

