O tânără a murit la o lună și jumătate după o operație la Galați, infectată cu o bacterie din spital

Stiri Sociale
19-12-2025 | 17:40
×
Codul embed a fost copiat

O tânără de 26 de ani a murit după o lună și jumătate de internare, iar familia acuză o infecție intraspitalicească. Fata a ajuns inițial la Spitalul de Urgență din Galați cu o formă gravă de pancreatită și a fost operată.  

autor
Dan Cucu

Dar starea ei s-a înrăutățit treptat și în ultima săptămână de viață a fost transferată la Fundeni, în stare foarte gravă. Analizele arată prezența unei bacterii periculoase. Cazul este anchetat de Parchet și Direcția de Sănătate Publică.

La sfârșitul lunii noiembrie, tânăra de 26 de ani a fost operată la Spitalul de Urgență din Galați de pancreatită acută. Rudele spun că, după intervenția chirurgicală, femeia părea că își revine destul de repede. Dar…

Monica Olaru, sora victimei: ”După 2 săptămâni starea ei a început să se schimbe, doamna doctor ne-a spus că e suspectă de infecție în sânge. După 3 zile am aflat că a fost infectată cu clepsiela prin cateter și în abdomen. De aici au apărut complicațiile”.

Medicii din Galați spun că intervenția chirurgicală a fost dificilă.

Citește și
pacient despagubit
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

Conf. univ. dr. Raul Mihailov, medic Spitalul de Urgență Galați: ”Ea se prezintă cu semne clinice și paraclinice de pancreatită acută. Se intervine chirurgical și se constată pancreatită acută hemoragică, se identifică clepsiela pentru care urmează tratament medicamentos”.

Cazul este investigat de procurori și DSP

Familia și apropiații tinerei fac acuzații grave.

Emil Murariu, iubitul victimei: ”A fost dezastru! Nu aveau grijă de ea, nu știau să pună o perfuzie, nu știau să facă o injecție. Mâinile ei erau vinete de ziceai că-i bătută, legată de pat, plină de vânătăi. După ce s-a infectat cu clepsiela nu-și mai revenea. Se simțea o zi bine, trei rău, două bine, trei rău. Până să ia infecția ea mergea, se plimba, mânca. Când a luat infecția, intestinele s-au blocat, nu a mai mâncat câteva zile”.

Pentru că starea femeii se degrada de la o zi la alta, rudele au cerut transferul la Spitalul Fundeni din capitală. Din păcate, era deja prea târziu. Medicii din București nu au mai putut face nimic pentru salvarea tinerei.

Cazul a intrat acum în atenția autorităților. Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați a deschis o anchetă.

Mihaela Nedea, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați: ”A fost depusă o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați vizând posibile fapte de ucidere din culpă și neglijență medicală pretinse a fi comise în Spitalul Județean de Urgență Galați”.

Și Direcția de Sănătate Publică investighează cazul. Anchetatorii vor stabili dacă a fost vorba despre o culpă medicală sau dacă moartea tinerei a fost urmarea unei infecții intraspitalicești.

Acuzații grave la Spitalul de Urgență din Galați. Un pacient ar fi murit din cauza infecțiilor intraspitalicești

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, galati, bacterie periculoasă, tanara moarta,

Dată publicare: 19-12-2025 17:38

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis
Stiri actuale
Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme.  

Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”
Stiri actuale
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

După 6 ani de procese, un pacient care s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Judeţean din Arad a obţinut despăgubiri în instanţă.

Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele
Stiri actuale
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

Fără unghii lungi și colorate, bijuterii și flori în spitale. Cazul dramatic de la „Sfânta Maria” din Iași, unde mai mulți prunci au murit infectați cu o bacterie periculoasă, întărește regulile de igienă în unitățile sanitare.

Spitalul în care au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit 55.000 de lei unor firme de curățenie care nu făceau curat
Stiri actuale
Spitalul în care au murit 7 copii infectați cu o bacterie a plătit 55.000 de lei unor firme de curățenie care nu făceau curat

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șapte copii au murit de la aceeași bacterie
Stiri actuale
Managerul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a fost demis după ce șapte copii au murit de la aceeași bacterie

Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că l-a demis pe managerul Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând să fie manager medical.

Recomandări
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni
Stiri Politice
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei lunar, potrivit unui document publicat, vineri, de Guvernul României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”
Stiri Politice
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, chiar dacă PNL acuză încălcarea protocolului coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.   

Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Decembrie 2025

49:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28