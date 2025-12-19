O tânără a murit la o lună și jumătate după o operație la Galați, infectată cu o bacterie din spital

O tânără de 26 de ani a murit după o lună și jumătate de internare, iar familia acuză o infecție intraspitalicească. Fata a ajuns inițial la Spitalul de Urgență din Galați cu o formă gravă de pancreatită și a fost operată.

Dar starea ei s-a înrăutățit treptat și în ultima săptămână de viață a fost transferată la Fundeni, în stare foarte gravă. Analizele arată prezența unei bacterii periculoase. Cazul este anchetat de Parchet și Direcția de Sănătate Publică.

La sfârșitul lunii noiembrie, tânăra de 26 de ani a fost operată la Spitalul de Urgență din Galați de pancreatită acută. Rudele spun că, după intervenția chirurgicală, femeia părea că își revine destul de repede. Dar…

Monica Olaru, sora victimei: ”După 2 săptămâni starea ei a început să se schimbe, doamna doctor ne-a spus că e suspectă de infecție în sânge. După 3 zile am aflat că a fost infectată cu clepsiela prin cateter și în abdomen. De aici au apărut complicațiile”.

Medicii din Galați spun că intervenția chirurgicală a fost dificilă.

Conf. univ. dr. Raul Mihailov, medic Spitalul de Urgență Galați: ”Ea se prezintă cu semne clinice și paraclinice de pancreatită acută. Se intervine chirurgical și se constată pancreatită acută hemoragică, se identifică clepsiela pentru care urmează tratament medicamentos”.

Cazul este investigat de procurori și DSP

Familia și apropiații tinerei fac acuzații grave.

Emil Murariu, iubitul victimei: ”A fost dezastru! Nu aveau grijă de ea, nu știau să pună o perfuzie, nu știau să facă o injecție. Mâinile ei erau vinete de ziceai că-i bătută, legată de pat, plină de vânătăi. După ce s-a infectat cu clepsiela nu-și mai revenea. Se simțea o zi bine, trei rău, două bine, trei rău. Până să ia infecția ea mergea, se plimba, mânca. Când a luat infecția, intestinele s-au blocat, nu a mai mâncat câteva zile”.

Pentru că starea femeii se degrada de la o zi la alta, rudele au cerut transferul la Spitalul Fundeni din capitală. Din păcate, era deja prea târziu. Medicii din București nu au mai putut face nimic pentru salvarea tinerei.

Cazul a intrat acum în atenția autorităților. Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați a deschis o anchetă.

Mihaela Nedea, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați: ”A fost depusă o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați vizând posibile fapte de ucidere din culpă și neglijență medicală pretinse a fi comise în Spitalul Județean de Urgență Galați”.

Și Direcția de Sănătate Publică investighează cazul. Anchetatorii vor stabili dacă a fost vorba despre o culpă medicală sau dacă moartea tinerei a fost urmarea unei infecții intraspitalicești.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













