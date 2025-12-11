Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

Stiri actuale
11-12-2025 | 07:58
×
Codul embed a fost copiat

După 6 ani de procese, un pacient care s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Judeţean din Arad a obţinut despăgubiri în instanţă.

autor
Adrian Crăciunoiu

Tribunalul a stabilit că viaţa bărbatului a fost pusă în pericol şi obligă unitatea medicală să-i plătească 80 de mii de euro. Dar sentința nu e definitivă. Fost sportiv de performanţă, bărbatul spune că are şi acum grave probleme medicale.

Pe de altă parte, reprezentanţii spitalului susţin că nu există dovezi că s-a infectat acolo, în perioada internării.

Primele simptome

Dorel Opriş, fost jucător de polo, a fost internat în aprilie 2018 la Spitalul Judeţean din Arad, pentru înlăturarea unor pietre la rinichi.

La trei săptămâni după intervenţie, a început să se simtă rău, însă medicii l-ar fi asigurat că nu sunt probleme. Șapte luni mai târziu, starea lui s-a deteriorat şi a ajuns la Urgenţe, la același spital spitalului. Speriată, familia a cerut transferul în Ungaria, unde a ajuns în comă. Medicii de acolo au descoperit că avea septicemie, în urma infectării cu o bacterie rezistentă la antibiotice.

Citește și
Masini
Importau mașini noi și le vindeau ca second-hand, în Franța. Schema ilegală le-a adus 3,2 milioane de euro

Adrian Lile, avocatul pacientului: „În urma acestei infecții nozocomiale cu un germen care nu se găsește decât în mediul spitalicesc, viața pacientului a fost pusă în pericol. A ajuns în stare critică la un spital din Ungaria unde zicem noi că în urma unei intervenții prompte i-a fost salvată viața.”

Complicații medicale severe

Bărbatul de 60 de ani a stat trei săptămâni în spitalul din Ungaria, timp în care, din cauza infecţiei, a pierdut 4 litri de sânge, i-a fost scoasă splina, i-a fost montat un stent pe pancreas şi un anus contra naturii.

Dorel Opriş, pacient: „Am fost sportiv, am fost un om activ. Nu mai pot să fac sport. Am o dietă alimentară, viața nu mai e ce a fost. eu tot la șase luni trebuie să-mi schimb stentul pentru că am rămas cu o pancreatită cronică.”

Potrivit studiilor, infecția nozocomială se poate manifesta de la 48 de ore până la 6 luni de la momentul contractării. Bărbatul a dat spitalul în judecată și a cerut un milion de euro despăgubiri, dar fără succes.

Simona Vârciu, jurist-șef, Spitalul Judeţean Arad: „În urma expertizei medicale s-a arătat că nu există elemente obiective care să susțină contactarea pe perioada internării din aprilie 2018 motiv pt care dosarul a fost respins de tribunalul Arad. în mod cert avem obligația să contestăm.”

A doua expertiză și decizia Tribunalului Arad

Expertizele medicale au stabilit că bărbatul s-ar fi infectat nozocomial în noiembrie 2018, exact atunci când pacientul a revenit la spital, cu stare alterată. A intentat un al doilea proces, iar Tribunalul Arad a decis că are dreptul la despăgubiri de 80 de mii de euro. Sentința nu este definitivă.

Acum câţiva ani, o altă pacientă a primit 30.000 de euro despăgubiri, după ce a contractat o infecţie nozocomială, din acelaşi spital.

Sute de oameni protestează în fața sediului CSM și cer demisia Liei Savonea. „Vrem dreptate, nu imunitate”

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, arad, despagubiri, pacient, Bacterie,

Dată publicare: 11-12-2025 07:45

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța
Stiri externe
O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța

Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar din Austria, a stârnit dispute în instanțe, iar acum a fost soluționat definitiv: o patinatoare care a traversat cu viteză mare pista nu va primi despăgubiri.

Importau mașini noi și le vindeau ca second-hand, în Franța. Schema ilegală le-a adus 3,2 milioane de euro
Stiri externe
Importau mașini noi și le vindeau ca second-hand, în Franța. Schema ilegală le-a adus 3,2 milioane de euro

Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante.

Ce au pățit patru pacienți din Danemarca după ce au urmat tratamente anti-obezitate
Stiri Diverse
Ce au pățit patru pacienți din Danemarca după ce au urmat tratamente anti-obezitate

Patru pacienţi au obţinut despăgubiri în Danemarca după ce au dezvoltat probleme oculare grave în urma administrării tratamentului anti-obezitate Wegovy sau acelui contra diabetului Ozempic, potrivit AFP.

Proiect PSD: despăgubiri la valoarea reală de piață pentru victimele dezastrelor precum cea din Rahova
Stiri actuale
Proiect PSD: despăgubiri la valoarea reală de piață pentru victimele dezastrelor precum cea din Rahova

Cetățenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat, ori ca urmare a executării intervenției de către serviciile de urgență, ar urma să aibă dreptul la ajutoare de urgență și la despăgubiri.

Daunele uriașe pe care le acoperă asiguratorii după explozia din Rahova. „Am fost prezenți încă din primele ore”
Stiri actuale
Daunele uriașe pe care le acoperă asiguratorii după explozia din Rahova. „Am fost prezenți încă din primele ore”

Omniasig a plătit despăgubiri de aproape 590.000 lei, în urma exploziei din Rahova, iar rezerva aprobată pentru dosarele în curs depăşeşte 440.000 lei, informează, joi, un comunicat al companiei.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28