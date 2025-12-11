Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

După 6 ani de procese, un pacient care s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Judeţean din Arad a obţinut despăgubiri în instanţă.

Tribunalul a stabilit că viaţa bărbatului a fost pusă în pericol şi obligă unitatea medicală să-i plătească 80 de mii de euro. Dar sentința nu e definitivă. Fost sportiv de performanţă, bărbatul spune că are şi acum grave probleme medicale.

Pe de altă parte, reprezentanţii spitalului susţin că nu există dovezi că s-a infectat acolo, în perioada internării.

Primele simptome

Dorel Opriş, fost jucător de polo, a fost internat în aprilie 2018 la Spitalul Judeţean din Arad, pentru înlăturarea unor pietre la rinichi.

La trei săptămâni după intervenţie, a început să se simtă rău, însă medicii l-ar fi asigurat că nu sunt probleme. Șapte luni mai târziu, starea lui s-a deteriorat şi a ajuns la Urgenţe, la același spital spitalului. Speriată, familia a cerut transferul în Ungaria, unde a ajuns în comă. Medicii de acolo au descoperit că avea septicemie, în urma infectării cu o bacterie rezistentă la antibiotice.

Adrian Lile, avocatul pacientului: „În urma acestei infecții nozocomiale cu un germen care nu se găsește decât în mediul spitalicesc, viața pacientului a fost pusă în pericol. A ajuns în stare critică la un spital din Ungaria unde zicem noi că în urma unei intervenții prompte i-a fost salvată viața.”

Complicații medicale severe

Bărbatul de 60 de ani a stat trei săptămâni în spitalul din Ungaria, timp în care, din cauza infecţiei, a pierdut 4 litri de sânge, i-a fost scoasă splina, i-a fost montat un stent pe pancreas şi un anus contra naturii.

Dorel Opriş, pacient: „Am fost sportiv, am fost un om activ. Nu mai pot să fac sport. Am o dietă alimentară, viața nu mai e ce a fost. eu tot la șase luni trebuie să-mi schimb stentul pentru că am rămas cu o pancreatită cronică.”

Potrivit studiilor, infecția nozocomială se poate manifesta de la 48 de ore până la 6 luni de la momentul contractării. Bărbatul a dat spitalul în judecată și a cerut un milion de euro despăgubiri, dar fără succes.

Simona Vârciu, jurist-șef, Spitalul Judeţean Arad: „În urma expertizei medicale s-a arătat că nu există elemente obiective care să susțină contactarea pe perioada internării din aprilie 2018 motiv pt care dosarul a fost respins de tribunalul Arad. în mod cert avem obligația să contestăm.”

A doua expertiză și decizia Tribunalului Arad

Expertizele medicale au stabilit că bărbatul s-ar fi infectat nozocomial în noiembrie 2018, exact atunci când pacientul a revenit la spital, cu stare alterată. A intentat un al doilea proces, iar Tribunalul Arad a decis că are dreptul la despăgubiri de 80 de mii de euro. Sentința nu este definitivă.

Acum câţiva ani, o altă pacientă a primit 30.000 de euro despăgubiri, după ce a contractat o infecţie nozocomială, din acelaşi spital.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













