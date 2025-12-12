Apă contaminată la spitalul de copii din Iași. A fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis

12-12-2025 | 21:04
spital iasi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" au fost neconforme.  

Mihaela Ivăncică

A fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile.

Alexandru Rogobete anunţă, vineri seară, că au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iaşi, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară - Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii "Sf. Maria" din Iaşi.

Potrivit ministrului, rezultatele indică următoarele neconformităţi:

• 7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă.

• 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depăşirea valorilor de referinţă pentru numărul total de bacterii mezofile;

• În 6 din cele 8 probe a fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis.

”Pentru coordonarea directă a intervenţiei la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iaşi, unde gestionez situaţia împreună cu DSU, ISU şi Prefectul, în cadrul mecanismelor instituţionale de intervenţie”, anunţă Rogobete.

Potrivit acestrua, la nivelul Ministerului Sănătăţii a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse:

• spitalele de urgenţă pentru copii din Bucureşti – ”Grigore Alexandrescu” şi ”Marie Curie”;

• Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava;

• precum şi alte unităţi sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienţi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi.

”Aceste unităţi se află în stand-by şi sunt coordonate direct de Ministerul Sănătăţii. Prioritatea este gestionarea situaţiei la nivel local, însă, dacă evoluţia nu poate fi controlată în condiţii de siguranţă maximă, sistemul este pregătit pentru intervenţie rapidă”, a precizat ministrul.

Testarea pacienților și a personalului medical

Rogobete anunţă că a dispus ca DSP Iaşi să facă testarea microbiologică a pacienţilor şi a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului şi pentru a asigura intervenţii rapide, în funcţie de rezultate.

”Situaţia este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice şi a recomandărilor specialiştilor în sănătate publică”, a mai transmis ministrul.

Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi a mai fost în centrul unei situaţii de urgenţă, după ce mai mulţi copii s-au infectat cu o bacterie în Secţia ATI.

Ministerul Sănătăţii arăta că nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese, iar un al şaptelea bebeluş, care era infectat cu aceeaşi bacterie şi avea şi alte afecţiuni grave, a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi.

Sursa: News.ro

