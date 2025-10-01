Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Chiar dacă unitatea sanitară a fost renovată cu fonduri europene, nerespectarea protocoalelor de igienă a dus la răspândirea bacteriilor periculoase și la moartea mai multor copii.

Primul raport al Curții de Conturi arată cum reprezentanții spitalului au cheltuit nejustificat banii publici pe servicii de curățenie plătite suplimentar sau care nu s-ar fi făcut. Valoarea abaterilor constatate trece de 55.000 de lei. Valoarea abaterilor constatate: 55.227,91 lei.

Corespondent PROTV: „În anul 2022, spitalul ar fi plătit bani mai mulți decât suma stabilită prin contract și pentru serviciile de catering, adică pentru hrana pacienților, aparținătorilor și personalului medical de gardă. Suma plătită în mod necuvenit trece de 92.000 de lei. În plus, s-ar fi cumpărat telefoane mobile ale căror facturi nu au fost înregistrate în contabilitate.”

Valoarea facturată și decontată necuvenit: 92.118,80 lei.

Un al doilea raport arată că s-au dat bonusuri nejustificat și s-au făcut angajări fără respectarea legislației.

În aceste condiții, deputatul Emanuel Ungureanu spune că va depune o plângere la Parchet.

Deputatul Ungureanu a anunțat plângere penală

Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Voi depune plângere penală împotriva spitalului pentru grave fapte de abuz în serviciu. Se bazează pe un raport al Curții de Conturi din 2024. Vorbim despre achiziții de echipamente, de materiale sanitare, care au fost chiar reclamate de medici din spital.”

În plus, deputatul susține că, în vară, în aceeași secție ATI, ar fi fost și cazuri de klebsiela – o altă bacterie periculoasă care ar fi dus la moartea unor copii.

Maria Voica, mătușa bebelușului mort: „Într-un răspuns pentru familia acestui copil, cei de la DSP Iași spun că, deși au fost trei cazuri de klebsiela, la control nu au fost constatate nereguli.”

Între timp, măsurile pe care cei de la Consiliul Județean Iași trebuie să le ia la Spitalul Sf. Maria se lasă așteptate.

Marius Danga, vicepreședinte CJ Iași: „CJ Iași așteaptă concluziile corpului de control al Ministrului Sănătății, pentru a putea decide asupra măsurilor de urmat, asupra acelor lucruri pe care le putem face pentru a remedia deficiențele constatate. Deocamdată s-au mulțumit să demită managerul interimar, adică pe doctorița Cătălina Ionescu. Aceasta este acum director medical, funcție pentru care a dat concurs.”

