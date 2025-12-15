Acuzații grave la Spitalul de Urgență din Galați. Un pacient ar fi murit din cauza infecțiilor intraspitalicești

15-12-2025 | 17:34
Acuzații extrem de grave, la Spitalul Clinic de Urgență din Galați. O femeie reclamă că tatăl său, un pacient de 68 de ani, ar fi fost infectat cu mai multe bacterii intraspitalicești, care l-ar fi ucis.

Marius Grama

Bărbatul era internat la oncologie cu o formă gravă a bolii, iar tratamentul administrat îi slăbise imunitatea, susțin medicii. Atât instituțiile medicale, cât și poliția au început acum anchete separate.

Din cauza bolii grave de care suferea, bărbatul de 68 de ani a fost internat prin mai multe unități medicale, iar cel mai mult a stat la Spitalul Clinic de Urgență din Galați.

Înainte de a fi externat, pe 5 octombrie, la recomandarea medicului curant, i-a fost prelevată o probă care a ieșit pozitivă la Klebsiella, o bacterie extrem de rezistentă la antibiotice.

Ulterior, familia a făcut o serie de analize și la un laborator privat. Rezultatul a fost șocant.

Ana Gavril, fiica pacientului: „A fost infectat cu un virus și patru bacterii nosocomiale: covid, clostridium, două tulpini de klebsiella și proteus. Infecții care ne-au fost ascunse de medicul curant, de tot personalul medical. Spitalul ăla arată bine doar în poze și în hârtii. În interior colcăie de bacterii”.

Reprezentanții spitalului spun că un pacient cu imunitate bună nu ar fi fost răpus de aceste boli nosocomiale.

Dr. Liliana Dragomir, Spitalul Clinic de Urgență Galați: „Un astfel de pacient, care, în plus, urma terapie chimioterapică, are un status imunologic foarte scăzut. Orice infecție, orice microb poate duce la infecții severe și chiar la deces”.

Omul a murit în spital, pe 13 noiembrie, iar familia lui nu s-a împăcat cu gândul că sfârșitul i-a fost grăbit de bolile pe care le-a luat din secțiile unde a fost internat.

Verificările uzuale făcute de angajații spitalului nu au evidențiat o încărcătură microbiologică anormală, susține însă conducerea.

Dr. Liliana Dragomir, Spitalul Clinic de Urgență Galați: „Probabilitatea unei infecții asociate actului medical este puțin probabilă, mai ales că deja am făcut cercetări la nivelul secției unde a fost internat și s-au respectat procedurile de izolare a pacientului”.

Membrii familiei au cerut dosarul medical al pacientului pentru a afla adevărul despre moartea sa. Până atunci, a fost înregistrată și o plângere la poliție.

CMS șef Felicia Tudoran, IPJ Galați: „A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii circumstanțelor exacte în care a survenit decesul bărbatului”.

Într-un document eliberat de Direcția de Sănătate Publică din Galați, în urma unei plângeri a rudelor, se arată că bărbatul ar fi murit din cauza imunității precare și a afecțiunii oncologice.

