”De neacceptat. Parcă e dintr-un film”. Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului

15-01-2026 | 16:16
Gheorghe Vela
Un proiect de lege care a fost inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Vela Gheorghe, propune introducerea unei co-plăți de 5% din costul tratamentelor în cazul bolnavilor de cancer din România.

Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul a explicat că ”oamenii nevoiași care suferă de cancer” pot plăti ”în rate sau chiar deloc”, dacă aceștia ”dovedesc că nu au venituri”.

”Sunt mulți oameni bolnavi de cancer care se pot stinge în liniște de cancer așteptând o intervenție medicală "gratuită" din partea statului, pe când ar putea să beneficieze de ea dacă ar plăti doar o mică parte din costul ei și chiar această "plată" sau "co-plată" să fie făcută eșalonat în mai multe rate sau chiar deloc, pentru că în Legea propusă de mine există și posibilitatea exonerării și exceptării totale de la această co-plată, nu doar pentru minorii bolnavi de cancer cum am propus, ci și pentru persoanele care se află într-un stadiu grav de boală de cancer și mai ales pentru persoanele care dovedesc că nu au venituri...”, afirmă senatorul Vela.

De asemenea, parlamentarul susține că, de fapt, ”bunele” sale intenții sunt să îi ajute pe bolnavii de cancer neasigurați și pe cei cu venituri mici, dar ”și pe cei care ar putea să se folosească de tratamente mai rapide și urgente pentru boala lor, decât să aștepte intervențiile "gratuite" dar extrem de întârziate”.

Findcă eu caut să-i aduc practic și pe acești oameni în starea de a beneficia de tratamente oncologice ca și cum ar fi și ei "asigurați" - mai spune el.

prostitutie
Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

În replică, senatorul PNL Nicoleta Pauliuc afirmă că acest proiect de lege ”parcă e dintr-un film” și că este ”de neacceptat”.

Parcă e dintr-un film. Dar e realitate. Și e de neacceptat. Un senator al Partidului Oamenilor Tineri (POT) propune ca pacienții bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului. Nu, nu e o glumă. Nu e un scenariu SF. E un proiect de lege depus în Parlamentul României.

Am fost și voi rămâne o voce fermă pentru drepturile pacienților oncologici. Resping cu fermitate propunerea legislativă a Partidului Oamenilor Tineri (POT) care introduce coplata pentru pacienții oncologici. Este o inițiativă nedreaptă, cinică și ruptă de realitatea dură pe care o trăiesc cei care luptă cu cancerul în fiecare zi.

Nu putem cere bani în plus pentru tratamentul oncologic unor oameni care deja plătesc, zi de zi, un preț uriaș - fizic, emoțional și psihologic. Cred cu tărie că orice lege care vizează sănătatea, în mod particular prevenirea și combaterea cancerului, trebuie elaborată doar în consultare cu:

- specialiștii din sistemul medical
- asociațiile de pacienți
- societatea civilă

Altfel, riscăm să transformăm Parlamentul într-un laborator de experimente sociale fără nicio legătură cu nevoile reale ale cetățenilor. Cred într-un stat care pune compasiunea mai presus de calcule bugetare și care tratează cu responsabilitate și empatie nevoile celor mai vulnerabili. Accesul gratuit și necondiționat la tratament trebuie să rămână un pilon de bază în lupta împotriva cancerului.”, a transmis senatorul liberal.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer: ”Cerem explicații publice”

În replică, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a anunțat că solicită ”explicații publice” privind coplata din legea pacientului oncologic, precum și prezentarea unor ”studii sau analize de impact au fundamentat introducerea coplății”.

Mesajul complet al Federației:

”Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) solicită senatorului Gheorghe Vela, inițiatorul unic al Propunerii legislative B718/2025 - Legea-cadru privind drepturile, protecția și serviciile acordate pacientului oncologic să informeze publicul, în mod transparent, cu privire la propunerea de introducere a coplății în pachetul de servicii oncologice.

???? Articolul 16 al proiectului prevede explicit introducerea unei contribuții personale (coplată) pentru pacienții oncologici adulți, plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor, cu gratuitate integrală pentru pacienții minori.

În acest context, FABC solicită clarificări publice privind:

• cine a propus această măsură și în ce cadru decizional;
• ce studii sau analize de impact au fundamentat introducerea coplății;
• cum este garantat accesul real la tratament pentru pacienții vulnerabili.

Considerăm că orice măsură cu impact financiar direct asupra pacienților oncologici trebuie să fie temeinic fundamentată, transparent explicată și dezbătută public, înainte de adoptare.

Consultarea asociațiilor de pacienți și a societății ar trebui să fie fundamentul oricărei legiferări în sănătate!

FABC va continua să reprezinte vocea pacienților oncologici și să ceară politici de sănătate bazate pe dovezi, echitate și responsabilitate publică”.

Proiectul de lege depus de parlamentarul POT Gheorghe Vela în Senatul României poate fi consultat aici.

Economia României a depășit punctul critic. Anul 2026 va aduce ieftiniri și creștere economică

Sursa: Pro TV

Etichete: cancer, Parlament, proiect de lege, bolnavi, coplata,

Dată publicare: 15-01-2026 16:03

