Kilogramele în plus cresc riscul de cancer colorectal. „Poate să aibă și 10 ani. Nu mai contează vârsta”

Kilogramele în plus cresc riscul de cancer de colon. Vorbim despre o formă de cancer, care poate fi prevenită, prin controale regulate.

Ne uităm la pelvis. Și vedem un spațiu extrem de mic, ca o pâlnie. Aici găsim organele de excreție, dar și organele sexuale. Ultima parte a colonului are spațiu locativ limitat.

Să ne îngrășăm, înseamnă să ocupăm cu grăsime acest spațiu mic și să creștem enorm riscul bolilor grave. În cazul bărbaților, e mai periculos. Aceasta deoarece oasele pelvisului sunt diferite de cele ale femeilor.

Dr. Andrei Haidar, medic primar gastroenterolog: „Marea majoritate a cancerelor colo-rectale încep cu un polip și, de aceea, toate țările civilizate au început programe de prevenție. America a scăzut de la 50 la 45 de ani prima dată.”

Prevenție înseamnă în acest caz colonoscopie. În timpul investigației, care se face cu sedare, se elimină chirurgical eventualii polipi. Investigația se face în lipsa simptomelor începând cu 45 de ani. Dacă există sângerări, simptome digestive care persistă, se face indiferent de vârstă.

Dr. Andrei Haidar, medic primar gastroenterolog: „Persoana care are simptome nu mai contează vârsta. Poate să aibă și 10 ani. Orice sângerare – colonoscopie, indiferent de vârstă, e un semn major, nu știi de unde sângerează. Am văzut copii cu polipi juvenili.”

Pelvisul uman are formă de pâlnie. Aici găsim vezica urinară, prostata – la bărbați, uterul – la femei, și rectul.

Corespondent PROTV: „Obezitatea crește direct riscul de cancer de rect și de colon – ne spun studiile. Iar bărbații sunt în risc mai mare decât femeile. Aceasta deoarece grăsimea păcălește ușor – în cazul bărbaților.”

Dr. Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie oncologică: „Au foarte multă adipozitate internă chiar dacă la exterior vedem stratul de grăsime de pe abdomen nu foarte mare, e clar că e doar o păcăleală. În interior, vom găsi niște locuri pline de grăsime, greu de manipulat, ușor de rupt. O tumoare de rect la un pacient bărbat obez este extrem, extrem de dificilă.”

În pelvis, de-o parte și de alta, se află nervii fără de care nu ar fi posibilă micțiunea normală, defecația normală, dar și activitatea sexuală. Intervențiile în zonă trebuie să păstreze nervii. Doar robotul reușește, aceasta deoarece mărește de multe ori imaginile pe care le vede chirurgul.

Dr. Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie oncologică: „Robotul permite păstrarea unor nervi care sunt foarte importanți ca funcția să fie bună. Am pacienți de 30 și ceva de ani, îi operez de rect. Aici e o problemă în România că pe nimeni nu interesează calitatea vieții.”

