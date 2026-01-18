Rusia are liste cu cei care înlătură monumente sovietice din fostele țări comuniste ale Europei de Est și cere pedepsirea lor

18-01-2026 | 10:00
monument sovietic bucuresti
Rusia întocmește liste cu cei responsabili pentru demontarea monumentelor sovietice din fostele țări comuniste din Europa de Est și îi investighează penal în lipsă, urmând să dicteze la finalul anchetei și pedepse împotriva acestora.

 

Cristian Anton

Uniunea Europeană respinge acuzațiile Rusiei privind îndepărtarea monumentelor sovietice din Europa de Est și transmite că Moscova întocmește mereu liste de persoane sancționate, pentru a reduce la tăcere vocile care vor democrație, scrie Novinite.

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a respins acuzațiile recente ale Rusiei privind distrugerea monumentelor sovietice din Bulgaria și din foste alte țări comuniste ca fiind nefondate. Purtătorul de cuvânt al SEAE, Anitta Hipper, a declarat pentru publicația bulgară Club Z că „Rusia întocmește în mod regulat liste nefondate de persoane sancționate, cu scopul de a reduce la tăcere vocile care pledează pentru democrație”.

Declarația vine după anunțul Comitetului de Investigații al Federației Ruse (ICRF) privind 255 de acuzații în lipsă legate de demontarea monumentelor dedicate soldaților sovietici din Bulgaria și Europa de Est. TASS a relatat că președintele ICRF, Alexander Bastrykin, a numit doar câteva persoane, inclusiv Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și miniștri din Estonia și Lituania.

Kremlinul are lista țărilor pe care le va pedepsi pentru că au demolat monumente sovietice

Potrivit lui Bastrykin, monumentele au fost deteriorate în țări precum Ucraina, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Germania, Bulgaria, Moldova, Republica Cehă, Austria și Elveția. El a susținut că aproape jumătate din memorialele sovietice au fost distruse de oficiali, în timp ce restul au fost vizate de „rusofobi și naționaliști”. Moscova ar fi inițiat 164 de anchete penale cu privire la aceste incidente în străinătate.

stalin statuie
Rusia îl glorifică din nou pe sângerosul dictator Stalin. ”Întoarcerea simbolurilor este un scuipat în faţa istoriei”

Printre cazurile aflate în curs de examinare se numără îndepărtarea Monumentului Armatei Sovietice din Sofia.

Demontarea a avut loc în timpul guvernului lui Nikolai Denkov din 2023–2024. Statuile de bronz au fost îndepărtate la ordinul guvernatorului regional Sofia, Vyara Todeva. Autoritățile ruse nu au clarificat dacă vreun oficial bulgar a fost acuzat în mod specific în lipsă.

Comisia Europeană și SEAE continuă să respingă aceste acuzații, considerându-le încercări motivate politic de a intimida liderii europeni și de a umbri procesele democratice.

Mihail Gorbaciov, interviu exclusiv pentru Știrile ProTV în 2010. Ce spunea despre Revoluția din 89 și Ion Iliescu

Dată publicare: 18-01-2026 10:00

