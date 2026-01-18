Noi drone de atac ale Rusiei detectate la granița României. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea

18-01-2026 | 10:02
atac drone
Shutterstock

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerul Apărării Naţionale.

Ioana Andreescu

Ei au menţionat că două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană, dar nu au mai decolat deoarece ţintele au dispărut de pe radare.

Drone detectate în apropierea frontierei României

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţia Rusă care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Aceştia au menţionat că populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert la ora 01.21, iar starea de alertă a încetat la ora 01.40.

MApN a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

De la începerea agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 de atacuri cu drone în proximitatea frontierei României.

Sursa: News.ro

