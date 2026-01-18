Peste 163.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost confirmați de presă. Cifrele reale ar putea fi însă mult mai mari

Stiri externe
18-01-2026 | 10:02
soldati rusia
Shutterstock

Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

autor
Mihaela Ivăncică

De la ultima actualizare a publicaţiei de la mijlocul lunii decembrie, numele a 7.445 de soldaţi ruşi au fost adăugate pe lista victimelor.

Jurnaliştii notează că cifrele reale sunt probabil semnificativ mai mari, deoarece informaţiile lor verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări ale rudelor, ştiri din mass-media regionale şi declaraţii ale autorităţilor locale.

Numărul confirmat al morţilor include acum aproape 54.000 de voluntari, aproape 20.000 de prizonieri recrutaţi şi 16.500 de soldaţi mobilizaţi, potrivit agenţiilor media. De asemenea, s-a confirmat că peste 6.300 de ofiţeri au fost ucişi.

Rapoarte anterioare și estimări ale pierderilor

În august 2025, Mediazona, în colaborare cu publicaţia independentă rusă Meduza, a publicat un raport care estima că aproximativ 220.000 de ruşi au fost ucişi în războiul ţării împotriva Ucrainei - deşi acest număr a crescut semnificativ de atunci.

Citește și
energie nucleară
SUA şi Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

Moscova şi Kievul îşi raportează rareori oficial pierderile. Ucraina estimează că numărul total de victime ale Rusiei în timpul războiului la scară largă a depăşit 1.200.000.

În ciuda pierderilor mari, Rusia a reuşit să facă progrese marginale în regiunea frontului ucrainean, deoarece este capabilă să compenseze pierderile prin intermediul unor soldaţi noi veniţi pe contract. Proiectul ucrainean de cartografiere DeepState a raportat că forţele ruseşti au ocupat 4.336 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, reprezentând mai puţin de 1% din ţară.

La rândul său, Kievul s-a confruntat cu o lipsă din ce în ce mai gravă de personal, în special în rândul unităţilor de infanterie care ţineau linia frontului. Într-un raport rar, noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat pe 14 ianuarie că două milioane de ucraineni sunt căutaţi pentru evitarea mobilizării, iar alţi 200.000 de soldaţi sunt absenţi fără permisiune oficială (AWOL), în contextul în care unităţile de infanterie continuă să se lupte pentru a compensa pierderile mari.

Estimările oficiale ale Statului Major ucrainean

Conform estimărilor din 17 ianuarie, Statul Major General al Ucrainei estimează că Rusia a pierdut 1.225.590 de soldaţi în Ucraina de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022, inclusiv răniţii, morţii şi dispăruţii. Numerele sunt în mare măsură în conformitate cu estimările făcute de agenţiile de informaţii occidentale.

Publicaţia a prezentat lista completă a victimelor identificate pentru prima dată în februarie 2025, marcând trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Potrivit publicaţiei, voluntarii introduc şi verifică manual fiecare înregistrare pentru a preveni intrările duplicate în baza de date.

O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 18-01-2026 10:02

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

SUA şi Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare
Stiri externe
SUA şi Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

SUA şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.

Rusia susține că a doborât 99 de drone ucrainene. Majoritatea au fost interceptate deasupra Mării Negre
Stiri externe
Rusia susține că a doborât 99 de drone ucrainene. Majoritatea au fost interceptate deasupra Mării Negre

Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE.

Negociatorii ucraineni şi americani se vor întâlni astăzi la Miami pentru noi discuţii privind încheierea războiului
Stiri externe
Negociatorii ucraineni şi americani se vor întâlni astăzi la Miami pentru noi discuţii privind încheierea războiului

Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanişina, a anunţat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuţii menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP.

Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia
Stiri externe
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia

China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia, deși Moscova și Beijing semnaseră un contract valabil până în 2037. Motivul este că energia din Rusia a devenit mai scumpă decât cea produsă pe plan local de China.

 

Recomandări
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59