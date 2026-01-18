Peste 163.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost confirmați de presă. Cifrele reale ar putea fi însă mult mai mari

Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

De la ultima actualizare a publicaţiei de la mijlocul lunii decembrie, numele a 7.445 de soldaţi ruşi au fost adăugate pe lista victimelor.

Jurnaliştii notează că cifrele reale sunt probabil semnificativ mai mari, deoarece informaţiile lor verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări ale rudelor, ştiri din mass-media regionale şi declaraţii ale autorităţilor locale.

Numărul confirmat al morţilor include acum aproape 54.000 de voluntari, aproape 20.000 de prizonieri recrutaţi şi 16.500 de soldaţi mobilizaţi, potrivit agenţiilor media. De asemenea, s-a confirmat că peste 6.300 de ofiţeri au fost ucişi.

Rapoarte anterioare și estimări ale pierderilor

În august 2025, Mediazona, în colaborare cu publicaţia independentă rusă Meduza, a publicat un raport care estima că aproximativ 220.000 de ruşi au fost ucişi în războiul ţării împotriva Ucrainei - deşi acest număr a crescut semnificativ de atunci.

Moscova şi Kievul îşi raportează rareori oficial pierderile. Ucraina estimează că numărul total de victime ale Rusiei în timpul războiului la scară largă a depăşit 1.200.000.

În ciuda pierderilor mari, Rusia a reuşit să facă progrese marginale în regiunea frontului ucrainean, deoarece este capabilă să compenseze pierderile prin intermediul unor soldaţi noi veniţi pe contract. Proiectul ucrainean de cartografiere DeepState a raportat că forţele ruseşti au ocupat 4.336 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, reprezentând mai puţin de 1% din ţară.

La rândul său, Kievul s-a confruntat cu o lipsă din ce în ce mai gravă de personal, în special în rândul unităţilor de infanterie care ţineau linia frontului. Într-un raport rar, noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat pe 14 ianuarie că două milioane de ucraineni sunt căutaţi pentru evitarea mobilizării, iar alţi 200.000 de soldaţi sunt absenţi fără permisiune oficială (AWOL), în contextul în care unităţile de infanterie continuă să se lupte pentru a compensa pierderile mari.

Estimările oficiale ale Statului Major ucrainean

Conform estimărilor din 17 ianuarie, Statul Major General al Ucrainei estimează că Rusia a pierdut 1.225.590 de soldaţi în Ucraina de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022, inclusiv răniţii, morţii şi dispăruţii. Numerele sunt în mare măsură în conformitate cu estimările făcute de agenţiile de informaţii occidentale.

Publicaţia a prezentat lista completă a victimelor identificate pentru prima dată în februarie 2025, marcând trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Potrivit publicaţiei, voluntarii introduc şi verifică manual fiecare înregistrare pentru a preveni intrările duplicate în baza de date.

