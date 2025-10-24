O escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune în țara noastră, sub comandă NATO. ”România își apără spațiul aerian”

F-16 Fighting Falcon
O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO, anunţă vineri ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

 

''România îşi apără spaţiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO. De astăzi, Escadrila 48 Aviaţie Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliţie Aeriană în spaţiul aerian al României.

Este a doua escadrilă de F-16 Fighting Falcon certificată pentru misiuni NATO - o dovadă clară a profesionalismului Forţelor Aeriene Române şi a capacităţii noastre de a opera alături de aliaţii NATO'', a scris Moşteanu pe Facebook.

România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian 

În prezent, România are trei escadrile care asigură protecţia spaţiului aerian - două româneşti, la Feteşti şi Câmpia Turzii, şi una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, la Mihail Kogălniceanu - potrivit MApN.

avioane d elupta
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

''Împreună, ele formează o umbrelă de securitate reală pe Flancul Estic al NATO. Fiecare misiune de poliţie aeriană, fiecare oră de zbor, fiecare echipă din spatele acestor aparate este parte dintr-un efort colectiv - acela de a păstra pacea şi siguranţa în regiune. Felicit militarii români implicaţi în acest proces, tehnicienii, piloţii şi întreaga echipă care a făcut posibilă certificarea noii escadrile. Este un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată şi pregătită'', a afirmat ministrul. 

Sursa: Agerpres

