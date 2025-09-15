Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”, prin care aliații vor acționa integrat de la Baltică la Marea Neagră și Mediterană, cu obiectivul principal de a respinge atacurile aeriene, în special cele cu drone.

La o zi după acest anunț, o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Avioanele de luptă au urmărit aparatul de zbor până în zona Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

În acest context tensionat, Santinela Estică s-a pus deja în mișcare, iar aliați importanți ai NATO au anunțat că vor mobiliza resurse militare: inclusiv două avioane de vânătoare F-16 și o fregată din Danemarca, trei avioane Rafale din Franța și patru Eurofighter din Germania.

Cehia a trimis în Polonia trei elicoptere pentru a sprijini apărarea frontierei sale estice. Anunțul a fost făcut duminică seară, pe rețeaua X, de către Forțele Armate Cehe.

UE pregătește investiții masive în apărare

În paralel, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, vine cu mai multe propuneri pe partea de apărare aeriană, inclusiv construirea unui zid de drone care vizează protecția frontierei estice a Uniunii Europene printr-o rețea de senzori, radare, bruiaj și alte tehnologii menite să oprească dronele rusești. În același timp, se ia în calcul crearea unei „alianțe a dronelor” în valoare de șase miliarde de euro, împreună cu Ucraina.

Totodată, oficialii Comisiei Europene lucrează pentru a finaliza al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cel mai probabil propunerea va fi pe masa ambasadorilor statelor UE miercuri.

