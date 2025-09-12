NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia

12-09-2025
NATO a lansat vineri operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică), o măsură strict defensivă de întărire a apărării pe flancul răsăritean al Alianței, ca urmare a violărilor repetate ale spațiului aerian dinspre Rusia în state ca Polonia și România.  

Operaţiunea NATO Eastern Sentry, anunţată de secretarul general al NATO şi de comandantul forţelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm şi rapid la incidentele în care drone ale Federaţiei Ruse au încălcat spaţiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situaţiile din România - unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul naţional şi evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic, arată Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

”Anunţul Secretarului General al NATO si al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarităţii şi unităţii aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate”, afirmă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Totodată, MAE a transmis că ”este o reacţie promptă a Alianţei la violările repetate ale spaţiului aerian suveran al statelor Aliate”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi comandantul Suprem al Forţelor Aliate (SACEUR), Alexus Grynkewich, au anunţat, vineri, lansarea unei noi activităţi de vigilenţă sporită pe Flancul Estic al Alianţei, sub autoritatea SACEUR, Eastern Sentry.

”Este o reacţie promptă a Alianţei la violările repetate ale spaţiului aerian suveran al statelor Aliate. Măsurile defensive circumscrise acestei activităţi sunt un răspuns necesar la activităţile iresponsabile şi periculoase ale Rusiei care au implicaţii negative grave asupra teritoriului Alianţei Nord-Atlantice. Această activitate militară va fi agilă, flexibilă şi va acoperi ansamblul acţiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, de pe întreg Flancul Estic, implicând atât capabilităţi aeriene cât şi terestre. De asemenea, va încorpora tactici şi tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, ca acelea provenite din utilizarea dronelor”, arată Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-un comunicat de presă.

Exercițiu militar NATO în România. Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la „Dacian Fall 2025”

MAE: Angajamentul Alianței de a apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu al NATO

Potrivit surse citate, lansarea Eastern Sentry reprezintă, astfel, o nouă măsură de consolidare a Flancului Estic de manieră coerentă, adaptată la natura şi intensitatea ameninţărilor la adresa securităţii Aliate. Este, în acelaşi timp, o nouă dovadă a solidarităţii Aliate şi a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO.

”România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic şi un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât şi prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii şi în alte regiuni de pe Flancul Estic”, a transmis MAE.

Potrivit MApN, noua operaţie este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, şi demonstrează coeziunea şi unitatea NATO în faţa ameninţărilor tot mai complexe, dar şi capacitatea Alianţei de a reacţiona rapid şi eficient.

”România a susţinut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înfiinţarea celor opt grupuri de luptă şi în măsurile de vigilenţă sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările şi analizele de securitate prezentate de România, cu privire la ameninţările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare şi descurajare pe flancul estic”, arată MApN, într-un comunicat de presă transmis vineri seară.

MApN: ”Un nou semnal al solidarității și unității aliate”

În document scrie că Ministerul Apărării Naţionale mulţumeşte aliaţilor pentru sprijinul constant şi pentru contribuţia lor la consolidarea posturii de apărare şi descurajare, reafirmând angajamentul României de a participa activ la implementarea noii operaţii NATO.

”Anunţul Secretarului General al NATO si al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarităţii şi unităţii aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate, pentru securitatea şi stabilitatea noastră şi a întregii Alianţe", a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

”Operaţia NATO Eastern Sentry anunţată astăzi are ca obiectiv principal apărarea Alianţei noastre şi creşterea eficienţei răspunsului NATO în faţa repetatelor încălcări ale spaţiului aerian naţional de către drone, provenind din Federaţia Rusă. Este o situaţie cu care şi România se confruntă în prezent. Aliaţii trebuie să menţină solidaritatea, vigilenţa şi capacitatea de reacţie necesare în faţa provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce priveşte România, măsurile luate la nivel naţional, inclusiv actualizarea legislaţiei şi poziţionarea fermă a ţării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înţelegere a acestei ameninţări şi la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare şi descurajare”, a adăugat ministrul Apǎrǎrii.

Polonia mobilizează 40.000 de soldați la graniță după incursiunea dronelor rusești. NATO, în alertă maximă

