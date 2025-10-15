Ministrul Apărării: România are una dintre cele mai avansate legi din UE pentru doborârea dronelor neautorizate

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE.

Potrivit lui, legea permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat. 

„Astăzi, la NATO, am discutat foarte mult despre schimbări în structura de comandă, pentru tot ce înseamnă apărarea aeriană. Sunt nişte lucruri care se schimbă prima data, după 1960. Am făcut paşi pentru a ne mişca mai repede, am văzut cu toţii confruntările pe care le-am avut pe Flancul de Est şi a fost un semnal că trebuie să ne mişcăm mai repede, să fim mai agili, să fim o comandă NATO comună, pe tot Flancul de Est, care să coordoneze toate capabilităţile de apărare”, a arătat ministrul Apărării la un post TV.

„Suntem acolo unde suntem, geografic, foarte aproape de război, am văzut cât de uşor poate să vină o dronă în spaţiul nostru. Am luat măsuri. Am înţeles că avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii la nivel de UE, pentru a putea permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat în spaţiul aerian”, a menţionat Moşteanu.

Discuții despre Ucraina

Ministrul Apărării a precizat că „Alianţa funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi”.

„Războiul şi realităţile pe care le-am văzut, mai ales în ultimele luni, au făcut că Alianţa să se mişte foarte repede. Toate structurile de comandă ale Alianţei au luat decizii, ce se întâmpla în luni de zile, acum se întâmplă în zile”, a explicat ministrul.

El a menţionat că, dincolo de discuţiile pe Flancul de Est şi cum apără mai bine ţările de pe flancul de Est, au fost multe discuţii importante pe Ucraina.

„Rusia nu o să atace un stat NATO, nu are puterea să facă asta. Vă spun din nou, şi astăzi, având discuţiile, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă, în această organizaţie, din care, slavă Domnului, facem parte. Am agreat la Haga, la începutul verii, că vom creşte cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2035, este un semnal foarte clar că ne înarmăm”, a mai spus Ionuţ Moşteanu, adăugând că prioritatea numărul unu rămâne Ucraina, pentru că ei au război.

