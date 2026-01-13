Noi reguli în Programul ”Anghel Saligny”: Bani de la buget pentru proiecte avansate și cofinanțate de primării

13-01-2026 | 19:41
De anul acesta, se schimbă regulile pentru finanțarea multor șantiere din întreaga țară. Banii de la bugetul de stat, merg cu prioritate la proiectele aproape finalizate, iar primăriile care pot contribui cu fonduri proprii vor fi avantajate.

Gina Obrejan,  Laura Culiță,  Marius Grama

Restul, care au în derulare proiecte de drumuri, canalizare ori gaze, vor mai primi ajutor de la stat doar dacă pot acoperi 20% din investiție.

Noile reguli pentru Programul "Anghel Saligny", scrise la Ministerul Dezvoltării, înseamnă că, într-o comună unde rețeaua de gaze este realizată în proporție de peste 80%, proiectul intră automat pe lista de priorități și ar putea fi finalizat în 2026.

Într-o altă localitate, însă, unde rețeaua este abia la început, iar primăria nu își permite cofinanțarea de 20%, proiectul riscă să rămână pe lista de așteptare.

În județul Alba, de pildă, investiția de extindere a canalizării în satul Tibru, comuna Cricău, ar urma să ajungă la 164 de familii. Lucrările sunt realizate într-o proporție mică, dar primarul spune că va găsi soluții să le continue.

Florin Todericiu, primar Cricău: ”Avem realizat un procent de 14% din investiție, avem excedent bugetar, o să susținem o parte din cheltuieli din bugetul local. Ca orice act normativ, are în vedere echilibrarea bugetară a resurselor existente, dar noi ca și primari trebuie să găsim soluții”.

Municipiile reședință de județ și sectoarele Capitalei sunt obligate automat prin proiect să își cofinanțeze cu 20% lucrările. Municipiul Alba, de pildă, are de finalizat un proiect de modernizare a unor străzi.

Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia: ”Noi am transmis aceste date Ministerului Dezvoltării, orice ban pe care nu l-am primi va trebui suplimentat de la bugetul local”.

Programul Național ”Anghel Saligny” are o valoare totală de 65,5 miliarde de lei

Și alți edili își fac calcule.

Ionuț Florin Pucheanu, primarul municipiului Galați: ”Pe viitor, principiul cofinanțării bineînțeles că ne va afecta din punct de vedere bugetar. Din punct de vedere financiar, marea majoritate a primarilor e posibil să nu-și mai permită o serie de proiecte”.

Unul dintre marile proiecte de infrastructură din București, finanțat cu bani prin programul Anghel Saligny, este refacerea planșeului Unirii - din centrul orașului. Lucrările sunt acum la 27%, ca stadiu de realizare, iar valoarea totală a proiectului este estimată la 800 de milioane de lei.

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, lansat cu scopul de a moderniza comunitățile locale, are o valoare totală programată pe o perioadă de șapte ani de 65,5 miliarde de lei, până în 2028. Cei mai mulți bani, 30 de miliarde ar trebui să finanțeze proiecte de drumuri și poduri, 22,5 miliarde sunt pentru apă-canalizare, iar restul pentru sistemele de gaze.

În ultimii doi ani, de la bugetul de stat au plecat peste 24 de miliarde de lei spre șantiere din întreaga țară. Anul acesta, programul va primi mai puțini bani, a declarat premierul Ilie Bolojan.

