Camerele de trafic „sparte” cu ani în urmă în Teheran au oferit informații în timp real despre ținte, ajutând la crearea unei hărți detaliate a mișcărilor în capitala iraniană.

Aceste camere au reprezentat doar o parte a unui sistem mai amplu, denumit de surse israeliene „mașină de producere a țintelor”, bazată pe inteligență artificială (AI). Sistemul a procesat date vizuale, informații de la agenți umani, interceptări de comunicații, imagini satelitare și alte surse, pentru a identifica locații precise sub forma unor coordonate grid cu 14 cifre.

Potrivit surselor, sistemul a fost dezvoltat timp de un deceniu și include o echipă de tehnologi, analiști de date și ingineri care validează și ajustează recomandările de atac. Aceasta a permis Israelului, de-a lungul anilor, să asasineze oficiali iranieni de rang înalt și oameni de știință din programul nuclear, să fure arhive nucleare și chiar să elimine lideri Hamas aflați la Teheran, scrie CNN.

În atacul recent, desfășurat sâmbătă dimineață, ținta principală a fost Khamenei, iar sistemul a vizat și alți lideri militari și de securitate, unii dintre ei fiind înlocuitori pentru cei uciși de Israel în iunie anul trecut. Operațiunea a fost lansată după ce Netanyahu și Trump au discutat timp de trei ore la Casa Albă, pregătind atacul în cazul eșuării negocierilor nucleare cu Iranul.

Vineri, Trump a aprobat Operațiunea „Epic Fury”, iar Forțele de Apărare Israeliene au executat atacul bazându-se și pe informațiile furnizate de serviciile americane. În câteva ore, Israelul și-a exprimat optimismul privind rezultatele atacului, iar confirmarea oficială a venit duminică dimineață, când televiziunea de stat iraniană a anunțat: „Liderul suprem al Iranului a atins martirizat”

Atacul demonstrează cât de sofisticate și integrate sunt capacitățile de intelligence ale Israelului, combinate cu sprijinul SUA, pentru a coordona lovituri precise în inima unei capitale adverse.