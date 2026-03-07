Iar mediul este poluat de stațiile de epurare care nu funcționează. Vedem cum este posibil duminică la emisiunea „România, te iubesc!”.

Corespondent PRO TV: „Curtea de Argeș, oraș regal. Peste 40.000 de oameni de aici și din localitățile din jur nu au apă potabilă de mai bine de trei luni. Apa care ajunge prin rețea în casele lor este bună doar pentru a curăța toaletele, sustine DSP. Autoritățile locale sunt relaxate”.

Primarul din Curtea de Argeș, Constantin Panturescu, dă vina pe dușmanii politici. Așa arată bazinele în care este tratată apa. Primarul este preocupat nu să rezolve problemele, ci să nu se vadă.

Curtea de Argeș este în stare de alertă pentru că în apă s-au găsit bacterii periculoase. Duminica ajungem și la stația de epurare a orașului.

Dejecțiile se varsă în râul Argeș. Ajungem și în biroul șefilor de la Apele Române Argeș care habar n-au de dezastrul aici. Vedem la fața locului și cum decurge cu control.

Milioane de români nu au apă potabilă. Multe localități nu au canalizare. Duminică mergem și în sudul țării, în Giurgiu, unde s-au tocat milioane de euro pe instalații care nu funcționează. Comuna Gostinari are rețea de apa, dar nu funcționează pentru că pe conductă iese gaz.

Cum e posibil să avem astfel de situații, ce fac instituțiile care ar trebui să vegheze apele României, cine sunt vinovații, sunt întrebări la care răspundem duminică la „România, te iubesc!”, în ediția „Nesimțire până la ultima picatură”.