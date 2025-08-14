Bolojan: Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Proiecte din PNRR și Anghel Saligny vor fi suspendate

14-08-2025 | 19:19
„Având în vedere situația dificilă, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier”. Asta le-a transmis Ilie Bolojan primarilor din întreaga țară.  

Florentina Bălășoiu

Prim-ministrul i-a anunțat că mai multe proiecte finanțate prin PNRR ori prin programul Anghel Saligny vor fi suspendate.

Nu mai sunt bani în buget. Măsurile apar și într-o ordonanță de urgență discutată în primă lectură în ședința de Guvern. Proiectul a primit critici din partea social-democraților, iar primarii amenință cu proteste.

Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan primarilor de municipii are zece puncte importante, în care șeful Executivului îi avertizează că vor fi oprite anumite proiecte din PNRR și Anghel Saligny.

Sunt vizate investițiile unde nu s-au deschis șantiere și care însumează peste 5 miliarde de lei.

Avertismentul premierului

Premierul atrage atenția că, fără aceste măsuri urgente, România riscă să intre în incapacitate de plată încă din toamnă și, pentru prima dată, vorbește deschis despre plecarea sa din funcție.

„Având în vedere situația dificilă în care ne aflăm, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Însă, cât voi ocupa această funcție, voi face tot ce este necesar pentru România”, a transmis Ilie Bolojan.

În paralel a fost pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care impune limite stricte investițiilor finanțate prin bani europeni.

În documentul discutat joi în ședința de Guvern sunt menționate trei situații. În primul rând, se va renunța la contractele de investiții unde lucrările NU au început. În schimb, pentru proiectele unde lucrările sunt mai avansate și depășesc stadiul de 30 la sută se vor găsi bani cu condiția să fie terminate până în vara anului viitor.

Cât despre investițiile sub acest prag, unele contracte ar urma să fie suspendate și ar putea fi finanțate doar în baza unui memorandum guvernamental. Toate proiectele vor fi monitorizate printr-un sistem accesibil tuturor, cu informații în timp real.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „România a încercat să acopere multe proiecte, dar peste posibilitățile de finanțare. Vrem să pregătim o masă de prânz, vrem să pregătim 10 feluri și nu terminăm niciunul și rămânem nemâncați. Am încheiat multe contracte și acum mai avem un an de zile să stabilim care sunt proiectele pe care ne concentrăm.”

Ministerul Dezvoltării gestionează cele mai multe investiții, iar ministrul promite că 87% dintre proiecte vor avea finanțare în continuare. Vor fi suspendate în jur de 700 de contracte, adică 13%.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Nu se oprește PNRR și investiții care sunt în dezvoltare, șantiere, nu se mai pornesc investițiile care nu au început acum. Toate celelalte se finanțează. Dacă în doi ani nu ai pornit proiectele, nu mai ai timp într-un an de zile să începi.”

Se vor găsi fonduri și pentru segmentele de autostradă din A7 și A8, aflate în lucru, dar bugetul va fi mai mic pentru modernizarea căii ferate.

Schimbări majore și în programul Anghel Saligny

Vor fi modificări și pentru proiecte finanțate din programul "Anghel Saligny".

Din totalul de 66 miliarde de lei, au fost contractate obiective în valoare de 52 de miliarde de lei. Restul, în jur de 1.300 de investiții, de 14 miliarde de lei, nu au fost contractate și nu va mai exista posibilitatea încheierii de noi contracte.

Modificările au fost discutate și într-o întâlnire la Guvern cu primarii de comune din România.

Mariana Gâju, primar: „În acest moment ni se explică - nu există bani la bugetul statului și că altfel țara intră în colaps este explicația care ne-au dat-o. Riscul este acela că noi trebuie să avem grijă de a putea conserva aceste lucrări.”

Critici au venit și din partea social-democraților. Aceștia afirmă că proiectul nu a primit avizul PSD și spun că nu vor susține o decizie unde nu există consens politic.

Luni se vor întâlni cu premierul și primarii de municipii.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: Pro TV

