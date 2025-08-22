Cseke Attila: „Peste 619 milioane de lei, pentru proiecte finanţate prin Programul Anghel Saligny”

Stiri actuale
22-08-2025 | 13:49
Cseke Attila
Inquam Photos / Pană Tudor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 619.034.395,30 lei pentru decontarea a 440 de lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit unui comunicat al MDLPA, proiectele vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate – inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale –, precum și a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Plățile au fost făcute în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru anul 2025, mai precizează sursa citată.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA.

Avocata agresorului familiei Măruță a cerut internarea bărbatului la psihiatrie. Judecătorul a emis ordin de protecție

Sursa: News.ro

Etichete: bani, program, anghel saligny,

Dată publicare: 22-08-2025 13:49

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Ministrul Dezvoltării: „Anul acesta nu se vor încheia noi contracte pe programul Anghel Saligny şi la CNI”
Stiri actuale
Ministrul Dezvoltării: „Anul acesta nu se vor încheia noi contracte pe programul Anghel Saligny şi la CNI”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat joi că în acest an nu se vor încheia noi contracte de execuţie de lucrări nici pe Programul "Anghel Saligny", nici prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).

Cseke Attila: Dronele vor măsura imobilele nedeclarate la Fisc și construite fără autorizație
Stiri Politice
Cseke Attila: Dronele vor măsura imobilele nedeclarate la Fisc și construite fără autorizație

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, referindu-se la posibilitatea ca unele proprietăţi să fie identificate cu ajutorul dronelor, că acest lucru se va face în cazul imobilelor ridicate fără autorizaţie de construire. 

Ce români vor apărea pe ”lista rușinii” publicată de ANAF. Ministru: ”Cred că unii vor plăti”
Stiri Sociale
Ce români vor apărea pe ”lista rușinii” publicată de ANAF. Ministru: ”Cred că unii vor plăti”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă şi speră să fie pusă în aplicare, el apreciind că este posibil ca unii contribuabili să plătească restanţele de frica ruşinii.

 

Recomandări
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri
Stiri actuale
Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 August 2025

03:21:57

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12