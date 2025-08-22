Cseke Attila: „Peste 619 milioane de lei, pentru proiecte finanţate prin Programul Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 619.034.395,30 lei pentru decontarea a 440 de lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Potrivit unui comunicat al MDLPA, proiectele vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate – inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale –, precum și a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Plățile au fost făcute în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru anul 2025, mai precizează sursa citată.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













