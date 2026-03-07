Aproape 14.000 de turiști și rezidenți sunt în zona de conflict, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Situația rămâne tensionată, iar autoritățile încearcă să organizeze plecarea celor mai vulnerabili. Pe lista prioritară se află aproximativ 400 de români.

Ministerul de externe caută soluţii pentru românii blocaţi în zona de conflict.

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE: „În ultimele 48 de ore a început o activitate de sprijin din centrala MAE pentru colegii din teren, care preiau toate informațiile existente în eConsulat și pentru categoriile de zbor pe care România le organizează sau le facilitează. Adică fie pentru zboruri de repatriere asistă, fie pentru potențiale evacuări care sunt pregătite pentru următoarele zile”.

Corespondent PROTV: „Ministerul Afacerilor Externe anunță că, până în acest moment, aproximativ 1.500 de români au reușit să revină în țară din zona afectată de conflict. O mie dintre ei au fost aduși cu ajutorul autorităților române, iar aproximativ 500 s-au întors pe cont propriu, cu zboruri comerciale. Autoritățile spun că în Emiratele Arabe Unite mai sunt în jur de 400 de cazuri considerate prioritare, pentru care se caută soluții de plecare cât mai rapidă."

Oficialii pregătesc acum un zbor cu 189 de locuri pe ruta Riad – București, destinat persoanelor aflate în Qatar. Românii urmează să fie transportați mai întâi pe cale terestră până în capitala Arabiei Saudite, de unde vor fi aduși în țară.

Flavia Sârbu, româncă în dificultate: „Suntem un grup de 80 de persoane care ne pregătim, în două ore avem întâlnire cu reprezentanţii consulatului din Doha, care s-au ocupat şi ne-au informat pentru a ne asigura măsurile de călătorie terestră până la Riad şi de acolo un zbor cu destinaţie Bucureşti.”

Potrivit unor surse, un eventual zbor de repatriere ar putea fi programat abia luni sau marți. Ceilalți români ar putea pleca mai repede doar dacă reușesc să prindă locuri la zborurile comerciale care încă operează din Emirate.

Diferența este că zborurile de repatriere sunt organizate direct de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, iar până la 75% din costuri pot fi decontate prin Mecanismul European de Protecție Civilă. În schimb, zborurile comerciale sunt curse obișnuite, operate de companii aeriene, iar statul încearcă doar să faciliteze accesul românilor la aceste locuri.