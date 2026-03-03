Catedrala Națională a ajuns în universul Minecraft, unul dintre cele mai populare jocuri video din istorie. Ce spune Biserica

Război în Iran, ziua a patra. SUA se pregătesc să intensifice atacurile, Iranul vizează aliații americanilor din Golf
Catedrala Națională a ajuns în universul Minecraft, unul dintre cele mai populare jocuri video din toate timpurile. Utilizatorii pot explora liber monumentala creație ortodoxă din București, a transmis creatorul legendarului joc. 

Cristian Anton

Catedrala Națională a fost reconstituită în mediul virtual, în cadrul unui proiect realizat pe serverul Orthocraft din jocul Minecraft, informează Basilica, agenția de presă a Patriarhiei Române.

Această reconstrucție surprinde amploarea impresionantă a catedralei reale, de la interiorul vast și cupola impunătoare până la iconografie, candelabre și detalii arhitecturale, toate recreate cu acuratețe și cu respect pentru tradiția ortodoxă”, a transmis creatorul serverului de Minecraft printr-o postare pe pagina sa de Instagram.

Catedrala poate fi explorată liber de către utilizatorii serverului, care au posibilitatea să descopere și alte biserici, mănăstiri și ansambluri ortodoxe reconstituite din diferite zone ale lumii. Totodată, cei interesați se pot alătura comunității și pot contribui la reconstruirea de spații inspirate din patrimoniul creștin, arată sursa citată.

Serverul este considerat primul din lume dedicat exclusiv credinței creștin-ortodoxe, arhitecturii sacre, istoriei și vieții comunitare creștine. Inițiativa își propune să aducă împreună pasionați de jocuri, tineri, creatori digitali și credincioși, într-un spațiu virtual în care credința este exprimată prin creație și respect față de tradiția creștină, mai spune Basilica.

Cu 210 milioane de jucători pe lună, după aproape 20 de ani, Minecraft este unul dintre cele mai populare jocuri din istorie

Minecraft este un joc video independent de tipul sandbox și este scris în limbajul de programare Java. A fost dezvoltat inițial de către Markus Alexej Persson și ulterior de către compania suedeză Mojang.

Lansat în 2009, Minecraft are și acum, după aproape două decenii de existență, peste 210 milioane de jucători activi pe lună, ceea ce îl face unul dintre cele mai populare jocuri video din toate timpurile,

Jocul este axat pe creativitate și construcție, permițând jucătorilor să construiască, folosind o multitudine de cuburi, într-o lume tridimensională.

Serverul Orthocraft poate fi accesat gratuit de către toți jucătorii care dețin o copie legală a jocului Minecraft și care au acces la Internet.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

