Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei
Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei

CTP și-a pierdut răbdarea: Nicușor Dan este ”prost și fricos”. ”I-o fi luat Dumnezeu mințile?”

Stiri Sociale
62586968

CTP spune despre Nicușor Dan că este ”prost și fricos”, în cea mai dură ieșire a sa împotriva președintelui pe care l-a susținut și despre care afirmă chiar și acum, răspicat, că îl va vota întotdeauna atunci când va candida contra lui George Simion.

autor
Cristian Anton

Cristian Tudor Popescu și-a pierdut răbdarea cu Nicușor Dan și răbufnește vehement la adresa președintelui, despre care spune că este ”prost și fricos”. Cu ”o hlizeală de înapoiat mintal”, sună completarea de o agresivitate extremă a gazetarului, care începuse să-l critice pe Nicușor Dan de ceva timp, cu un nivel al exasperării în creștere lizibilă. 

Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot

După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: „Și mă opresc aici...”, plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc:

Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo de faptul că l-am votat și îl voi vota întotdeauna când concurează cu G. Simion, spun că prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru. Aceasta este explicația amânărilor sale în neștire”, a scris joi CTP în cea mai necruțătoare critică a sa la adresa președintelui român.

Vineri, gazetarul revine cu o postare prin care-și reafirmă părerea extrem de proastă pe care i-o lasă modul în care Nicușor Dan își exercită mandatul de președinte.

Răspunsul lui CTP pentru ”habotnicii” lui Nicușor Dan

Și se întreabă, scos din sărite: ”I-o fi luat Dumnezeu mințile?”, înainte de concluzia care-l întristează peste măsură pe CTP: Nicușor Dan a devenit complicele PSD.

I-o fi luat Dumnezeu mințile?

Unii dintre fanii până-n pânzele negre ai președintelui Dan, pentru care și-au extirpat spiritul critic, dacă l-au avut, au reacționat ca niște religioși habotnici în fața unei blasfemii la clasificarea dlui Dan ca „prost” de către sussemnatul.

Nu fac afirmații nesusținute de probe. Am inventariat nu o dată greșelile, foarte puținele decizii luate, și acelea proaste (vezi Drulă) sau aurismele sale (vezi Legea împotriva fascisto-legionarismului, antisemitismului și xenofobiei). Iată încă una, la zi: „Sunt în complet dezacord cu ce se speculează în mass media în legătură cu lista de propuneri ale ministrului Justiției pentru PG, DNA, DIICOT. Dar nu vreau să mă antepronunț”. Deci, dl Dan se antepronunță agresiv, fără rest („în complet dezacord”), iar în fraza următoare neagă antepronunțarea! – i-o fi luat Dumnezeu mințile? În plus, dă de înțeles că respectivii magistrați, în cap cu Cristina Chiriac și Voineag, sunt „vârfuri manageriale în Justiție”, de vreme ce au fost „analizați amplu” de el...

Spuneam că acceptarea sau nu a acestei liste e un turnesol pentru apropierea lui N. Dan de PSD, pe care, de altfel, o observ cu tristețe de multă vreme. Or, asta nu mai e apropiere, e complicitate”.

CTP remarca încă de acum o lună că Nicușor Dan nu a reușit până acum să impună respect nici pentru el, nici pentru România, prin politica sa externă.

O țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase”, scria gazetarul, care îl vede, în schimb, pe Nicușor Dan ca fiind doar ”Micul Scăldător” – pentru că în tot ce (nu) a făcut până acum doar a scăldat-o, fără a risca, niciodată, nicio decizie.  

Declarațiile de presă comune susținute de președintele român Nicușor Dan și președintele polonez Karol Nawrocki în Varșovia

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cristian tudor popescu, ctp, nicusor dan, prost, fricos,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Suspendare colosală după ce a zis că "o femeie nu trebuia să fie delegată"
Suspendare colosală după ce a zis că "o femeie nu trebuia să fie delegată"
Citește și...
CTP, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump”
Stiri Politice
CTP, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump”

Cristian Tudor Popescu nu crede că Nicușor Dan va reuși ceva concret sau util pentru România prin participarea sa la prima reuniune a Consiliului Păcii, un club înființat de Donald Trump din care fac parte inclusiv autocrații ca Rusia și Belarus. 

CTP: ”Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”
Stiri Sociale
CTP: ”Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”

Copiii din România mai pot fi salvați de otrava rețelelor sociale doar prin interzicerea acestora pentru minori, întrucât educația din țara noastră este ”praf și pulbere”, iar părinții nu sunt soluția, ci chiar sursa acestui flagel, este de părere CTP.

CTP: Criminalul Trump are discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor
Stiri Sociale
CTP: Criminalul Trump are discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor

Trump este un ”criminal” care transformă lumea într-un cuib de tâlhari, ”violatori de stat și ucigași”, consideră CTP. Gazetarul crede că Trump ”a aruncat otrava violenței” peste America și are un discurs al urii cum nu s-a mai întâlnit de la Hitler.

Recomandări
Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei
Stiri externe
Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a șapte zi și continuă să se intensifice. Într-o nouă fază a operațiunilor, avioanele de luptă israeliene au lansat noi atacuri asupra Iranului. Și bastionul Hezbollah din Beirut a fost lovit puternic.

Premierul Bolojan a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea zborurilor românilor care vor să revină în țară
Știri Actuale
Premierul Bolojan a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea zborurilor românilor care vor să revină în țară

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteţa Sa Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preşedintele Emiratelor Arabe Unite.

Undă verde de la Bruxelles: România primește 150 de milioane de euro pentru baterii de stocare a energiei
Stiri Economice
Undă verde de la Bruxelles: România primește 150 de milioane de euro pentru baterii de stocare a energiei

Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane euro (764 de milioane lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Martie 2026

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
6 Martie 2026

01:46:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Elias Charalambous răspunde criticilor: ”Mă simt bine că am făcut asta”

Sport

Victor Angelescu a făcut anunțul despre Kader Keita