CTP și-a pierdut răbdarea: Nicușor Dan este ”prost și fricos”. ”I-o fi luat Dumnezeu mințile?”

Cristian Tudor Popescu și-a pierdut răbdarea cu Nicușor Dan și răbufnește vehement la adresa președintelui, despre care spune că este ”prost și fricos”. Cu ”o hlizeală de înapoiat mintal”, sună completarea de o agresivitate extremă a gazetarului, care începuse să-l critice pe Nicușor Dan de ceva timp, cu un nivel al exasperării în creștere lizibilă.

”Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot

După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: „Și mă opresc aici...”, plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc:

Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo de faptul că l-am votat și îl voi vota întotdeauna când concurează cu G. Simion, spun că prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru. Aceasta este explicația amânărilor sale în neștire”, a scris joi CTP în cea mai necruțătoare critică a sa la adresa președintelui român.

Vineri, gazetarul revine cu o postare prin care-și reafirmă părerea extrem de proastă pe care i-o lasă modul în care Nicușor Dan își exercită mandatul de președinte.

Răspunsul lui CTP pentru ”habotnicii” lui Nicușor Dan

Și se întreabă, scos din sărite: ”I-o fi luat Dumnezeu mințile?”, înainte de concluzia care-l întristează peste măsură pe CTP: Nicușor Dan a devenit complicele PSD.