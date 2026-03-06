CTP și-a pierdut răbdarea: Nicușor Dan este ”prost și fricos”. ”I-o fi luat Dumnezeu mințile?”

Cristian Tudor Popescu și-a pierdut răbdarea cu Nicușor Dan și răbufnește vehement la adresa președintelui, despre care spune că este ”prost și fricos”. Cu ”o hlizeală de înapoiat mintal”, sună completarea de o agresivitate extremă a gazetarului, care începuse să-l critice pe Nicușor Dan de ceva timp, cu un nivel al exasperării în creștere lizibilă.
CTP spune despre Nicușor Dan că este ”prost și fricos”, în cea mai dură ieșire a sa împotriva președintelui pe care l-a susținut și despre care afirmă chiar și acum, răspicat, că îl va vota întotdeauna atunci când va candida contra lui George Simion.
”Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot
După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: „Și mă opresc aici...”, plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc:
Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo de faptul că l-am votat și îl voi vota întotdeauna când concurează cu G. Simion, spun că prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru. Aceasta este explicația amânărilor sale în neștire”, a scris joi CTP în cea mai necruțătoare critică a sa la adresa președintelui român.
Vineri, gazetarul revine cu o postare prin care-și reafirmă părerea extrem de proastă pe care i-o lasă modul în care Nicușor Dan își exercită mandatul de președinte.
Răspunsul lui CTP pentru ”habotnicii” lui Nicușor Dan
Și se întreabă, scos din sărite: ”I-o fi luat Dumnezeu mințile?”, înainte de concluzia care-l întristează peste măsură pe CTP: Nicușor Dan a devenit complicele PSD.
”I-o fi luat Dumnezeu mințile?
Unii dintre fanii până-n pânzele negre ai președintelui Dan, pentru care și-au extirpat spiritul critic, dacă l-au avut, au reacționat ca niște religioși habotnici în fața unei blasfemii la clasificarea dlui Dan ca „prost” de către sussemnatul.
Nu fac afirmații nesusținute de probe. Am inventariat nu o dată greșelile, foarte puținele decizii luate, și acelea proaste (vezi Drulă) sau aurismele sale (vezi Legea împotriva fascisto-legionarismului, antisemitismului și xenofobiei). Iată încă una, la zi: „Sunt în complet dezacord cu ce se speculează în mass media în legătură cu lista de propuneri ale ministrului Justiției pentru PG, DNA, DIICOT. Dar nu vreau să mă antepronunț”. Deci, dl Dan se antepronunță agresiv, fără rest („în complet dezacord”), iar în fraza următoare neagă antepronunțarea! – i-o fi luat Dumnezeu mințile? În plus, dă de înțeles că respectivii magistrați, în cap cu Cristina Chiriac și Voineag, sunt „vârfuri manageriale în Justiție”, de vreme ce au fost „analizați amplu” de el...
Spuneam că acceptarea sau nu a acestei liste e un turnesol pentru apropierea lui N. Dan de PSD, pe care, de altfel, o observ cu tristețe de multă vreme. Or, asta nu mai e apropiere, e complicitate”.
CTP remarca încă de acum o lună că Nicușor Dan nu a reușit până acum să impună respect nici pentru el, nici pentru România, prin politica sa externă.
”O țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase”, scria gazetarul, care îl vede, în schimb, pe Nicușor Dan ca fiind doar ”Micul Scăldător” – pentru că în tot ce (nu) a făcut până acum doar a scăldat-o, fără a risca, niciodată, nicio decizie.
