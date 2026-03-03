"Un incident petrecut în Târgu Mureş a scos în evidenţă importanţa integrităţii în exercitarea funcţiei publice. Doi tineri poliţişti din cadrul Biroului Rutier au refuzat o tentativă de mituire, demonstrând un profesionalism demn de remarcat. În data de 03.02.2026, agentul principal Stănuţ Andrei şi colegul său, Marian George, au oprit în trafic un tânăr de 27 de ani. În urma testării, s-a constatat o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind deschis un dosar penal. În 01.03.2026, conducătorul auto s-a prezentat la sediul poliţiei, încercând să obţină restituirea permisului de conducere prin metode în afara legii. Solicitarea a fost refuzată categoric. În 02.03.2026, tânărul a revenit cu aceeaşi propunere, moment în care agentul a sesizat autorităţile competente", a arătat Sindicatul Europol pe Facebook.

Prima tranșă și șpaga totală promisă de 7.500 lei

Sub coordonarea unui procuror şi cu sprijinul structurilor DGA, BOS şi SICE, se precizează în postarea Europol, a fost organizată o acţiune de prindere în flagrant.

"Tânărul a fost surprins în timp ce oferea suma de 2.500 de lei, reprezentând prima tranşă dintr-o promisiune totală de 7.500 de lei, în schimbul recuperării documentului reţinut. În urma acestei acţiuni, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de dare de mită", a precizat Europol.