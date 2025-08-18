Guvernul decide soarta proiectelor din PNRR și Anghel Saligny. Primarii cer mai mult control pe bugetele locale

După ce șeful Executivului Ilie Bolojan i-a avertizat că vor fi oprite unele proiecte din PNRR și Anghel Saligny, primarii municipiilor au ajuns luni la Guvern pentru negocieri.

Au fost susținuți de social-democrați, care au cerut ca fiecare proiect să fie analizat în parte. Au fost edili care au propus ca unele șantiere, care ar fi în risc să se închidă, să fie finanțate din bani locali. Pentru asta, au cerut însă mai mult control asupra banilor pe care îi strâng din taxe și impozite.

Întâlnirea dintre primarii de municipii cu premierul Ilie Bolojan vine înainte ca Guvernul să ia o decizie finală cu privire la proiectele de investiții care vor fi oprite ori finanțate în continuare.

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova: „Am reușit să salvăm foarte multe dintre proiecte, cele cu stadiul fizic de peste 30% vor fi finanțate prin PNRR, pentru restul - va exista un memorandum făcut de ordonatorii de credit. În cazul în care nu vor putea să-și finalizeze proiectele până la iulie 2026, vor intra și ele la finanțare”.

Edilii vor mai mult control pe bugetele locale

Primarul Craiovei mai spune că edilii au cerut mai multă putere în gestionarea bugetelor locale.

Potrivit discuțiilor, proiectele la care se va renunța sunt în primul rând cele care nu au fost demarate și cele care n-au ajuns la un grad de realizare de 30%. Iar lucrările care trec de acest prag vor avea prioritate pentru că nu sunt suficienți bani la buget, a explicat premierul Ilie Bolojan pentru agenția de presă Bloomberg.

Ilie Bolojan, premierul României: „Trebuie să faci o selecție care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect adăugat economic dacă se finalizează. Dacă e vorba de drumuri poți, de exemplu, să te uiți la recensământul general al circulației mașinilor să-ți dai seama unde este traficul mare”.

De exemplu, proiectele de piste de biciclete vor fi date la o parte, în favoarea reabilitării de școli, grădinițe și spitale, spun primarii după discuția cu premierul.

În cazul programului Anghel Saligny, de exemplu, din totalul de 66 miliarde de lei au fost contractate obiective de 52 de miliarde de lei. Iar în privința proiectelor din fonduri europene, ministerul de resort se va ocupa de filtrarea lor.

Magistrații, nemulțumiți de reforma pensiilor speciale

Pe de altă parte, reprezentanții unor asociații ale magistraților, procurori și judecători au avut o întâlnire cu șeful Executivului. Au vrut să îl convingă să modifice proiectul de lege care le mărește vârsta de pensionare și le reduce cuantumul pensiei de serviciu.

Însă consultarea s-a încheiat fără rezultate. Premierul Ilie Bolojan, se afirmă într-un comunicat al Guvernului, a declarat că proiectul este în linia normelor europene și ține cont de aspectele de echitate socială.

Mai mult, creșterea vârstei de pensionare cu perioade tranzitorii va duce la creșterea calității actului de justiție ca serviciu public.

