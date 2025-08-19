Mobilizare între oieri: Produsele tradiționale nu se negociază! Nu-ți convine prețul, nu cumperi. Du-te la magazin la aracet

Oierii se mobilizează între ei pentru a nu mai lăsa din prețuri la insistențele cumpărătorilor, spunând că au ajuns mai ieftini decât în supermarketuri, fără ca oamenii să aprecieze munca ce o depun pentru a oferi produse tradiționale.

Unii oieri români par a se mobiliza pentru a păstra un preț cât mai ridicat la produsele tradiționale, despre care spun că au ajuns deja mai ieftine decât cele din magazine, unde se scumpesc încontinuu.

Iar asta pentru că oamenii se târguiesc mereu pentru un preț cât mai mic, fără a mai aprecia munca depusă.

Oierul Ioan Suciu, din Făgăraș, județul Brașov, a transmis astfel colegilor de breaslă un mesaj menit să-i determine să nu își mai vândă produsele la prețuri mici, scrie Agro Inteligența.

„Salutari ciobănași! Produsele tradiționale românești nu se negociază! Nu îți convine prețul, nu cumperi, nu se trezește în tine marele ”negociator” să faci tu târg! La market nu scoate unul o vorbă, cât e prețul, atât plătește! Dacă kilogramul de telemea este 69,99 atât plătesc, la tine, oricât ar fi prețul de mic, tot să mai lași ceva! Plus la producători niciodată nu-i ”farmacie”, dacă 2 bucăți de telemea au 4,200 kilograme, îți lasă alea 200 de grame și face rotund 4 kg. La Kaufland nu ai să vezi așa ceva și nici nu comentează nimeni!”, a comentat Ioan Suciu pe un grup destinat oierilor.

„Cine nu este mulțumit, pe poartă afară direct, să rupă rândul la magazin la aracet!”

Oierul a transmis breslașilor să nu mai aibă ”milă” când li se tot cere să taie din preț, iar clientul care nu e de acord cu asta să fie dat afară pe poartă și ”să ”rupă” rândul la magazin la aracet”. Totul pentru că ”hrana va fi la mare căutare”.

”Deci, cine nu este mulțumit, pe poartă afară direct, să ”rupă” rândul la magazin la aracet! Nu vă mai lăsați călcați în picioare de ”toți”. Numai cei care produc știu câtă investiție și câte riscuri sunt până ajunge un produs pe masa cumpărătorului! Și care încearcă să negocieze, nu le mai dați nimic, indiferent cât vor oferi după aceea! Producătorii nu sunt bătaia de joc a nimănui! Să producă și ei și după aceea să vândă cu 2 lei, nu-i oprește nimeni! Hrana va fi la mare căutare! Să mai treacă numa câteva luni! Toate le scumpesc habarniștii din funcțiile publice, numai produsele țăranului rămân așa! Și de acolo, mai vor reducere... Toți ar trebui să avem prețurile din market, nu să ne fie ”milă” și după, tot noi suntem cei ”răi”! Produsele tradiționale nu se negociază!”, a mai scris Suciu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













