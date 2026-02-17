Scenele violente s-au petrecut luni noaptea la Unitatea de Primiri Urgenţe din Târgu Jiu. Acolo a ajuns o tânără de 21 de ani, intoxicată medicamentos.

Medicul a decis că sunt necesare spălături gastrice, însă pacienta s-a opus si a început să strige că doctorii vor să o omoare. În acel moment, opt persoane, rudele femeii, au năvălit în salon. Au lovit-o pe doctoriţă, au tras-o de haine, au împins-o şi au stropit-o cu cafea.

Când a încercat să iasă din salon, medicul a alunecat pe lichidul împrăştiat pe jos şi a suferit o entorsă. Personalul medical a chemat imediat paza şi poliţia, însă între timp, agresorii au fugit din spital cu tot cu pacientă. Au fost găsiţi de poliţişti şi chemaţi la audieri. Doi dintre ei au fost reţinuţi, în dosarul penal deschis pentru ultraj.

”În timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată”

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a anunţat, marţi, că în cadrul Unitătii de Primiri Urgente a unităţii a avut loc luni după-amaiză „un grav incident”, un medic fiind agresat de un aparţinător, în timp ce acorda îngrijiri medicale unei paciente, asupra căreia fuseseră iniţiate manevrele terapeutice necesare pentru stabilizarea stării sale de sănătate.

„În timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparţinătorii, aflaţi în zona de aşteptare, au pătruns neautorizat în spaţiul medical. Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv faţă de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins şi i-a fost aruncată cafea pe haine. A intervenit agentul de pază din UPU, iar angajatii din UPU au apelat rapid Poliţia”, informează SJU Târgu Jiu.

Potrivit sursei citate, în momentul când a ieşit din salonul Urgenţe minore, medicul agresat a alunecat şi a suferit un traumatism la un picior, având nevoie de evaluare şi de îngrijiri medicale.

Incidentul a fost sesizat poliției

Conducerea spitalului „condamnă ferm orice formă de violenţă” împotriva personalului medical.

„Astfel de comportamente afectează grav actul medical şi pun în pericol siguranţa şi integritatea cadrelor sanitare şi a pacienţilor şi arată, din păcate, faptul că medicii îşi desfăşoară activitatea uneori în condiţii dificile”, precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că incidentul a fost semnalat organelor de poliţie şi este cercetat.

„Conducerea unităţii a discutat cu personalul medical despre situaţie, precum si despre măsurile pentru prevenirea pe viitor a unor asemenea situaţii; de asemenea, conducerea unităţii medicale a discutat şi cu reprezentanţii firmei de pază care au transmis că în timpul incidentului au fost respectate procedurile de intervenţie. Conducerea unităţii condamnă orice formă de agresiune, cât şi orice formă de intimidare îndreptate împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale”, mai afirmă reprezentanţii spitalului.