Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.

Pe masa sa de operație primesc dreptul la o nouă viață. Medicul lucrează în sistemul privat, dar intervențiile sunt gratuite pentru mulți dintre bolnavi.

Doctorul Zamfirescu este o șansă și pentru mai multe generații de tineri medici, care sunt primiți și școliți în clinica lui.

Le finanțează studii în străinătate, îi învață să facă medicină de performanță și îi convinge să rămână să vindece oameni în România.

Pe valsuri vieneze, pe rock sau folk, așa decurg operațiile chirurgului Dragoș Zamfirescu. Înconjurat de medici tineri, veniți să fure meserie, doctorul redă în această sală unor oameni normalitea și de multe ori șansa la viață.

Dragoș Zamfirescu, medic: Replantez segmente amputate, degete, picioare. Ureche, penis. Tot ce este tăiat cumva se poate repara, arteră la arteră, venă la venă.

E fondatorul celei mai mari clinici de chirurgie plastică din România, privată, dar pentru mulți dintre pacienți intervențiile sunt gratuite.

Dragoș Zamfirescu, medic: Sunt lucruri care nu se mai fac altundeva sau nu se mai bagă nimeni și suntem ultima speranță. Si asta e și deviza noastră, că nimeni nu pleacă de aici neoperat doar că n-are bani. Deci nu se pune problema. Dacă au fost altundeva și nimeni nu are ce să mai facă îi operăm fără probleme. Da. A fost din totdeauna.

Pacient, pe masa de operație este pianistul Alexandru Penescu. Alexandru a fost în Colectiv. Mâinile i-au fost distruse de incendiu.

Alexandru Penescu, pianist: Mi-a dat o viață nouă. Adică, în momentul în care am ajuns la el dezideratul meu, cel mai important, era să pot să cânt din nou la pian și mi se spusese că n-o să mai pot. Și el a început, n-a spus nimic. Am spus, ok, văd că ești foarte hotărât, foarte determinat. O să încercăm să facem.

De câțiva ani, clinica și sala de operații i-au devenit casa. A trecut până acum prin 20 de intervenții. Gratis.

Dragoș Zamfirescu, medic: Inițial, mi-a fost teamă de el că nu știam ce pot să fac, totul era foarte dedicat. Am văzut cât de mult suflet pune și ce mi-a plăcut cel mai mult, . Mai pot să prind o clapetă de pian cu degetele, așa e și măsura, el progresa după fiecare operație.

În 2022, Alexandru s-a întors la pian, pe scena Ateneului. Povestea medicului Zamfirescu începe în…

Dragoș Zamfirescu, medic: 1 aprilie 1997 de ziua Păcălelilor, mi-aduc aminte foarte mult, foarte bine ziua, că am intrat la domnul profesor Lascăr.

În primii ani de medicină a plecat în Australia unde s-a specializat în microchirurgie. A învățat și s-a întors acasă. Era bun, dar n-avea bani. Și-a facut credit la bancă pentru a putea să meargă la congrese internaționale. Irina Luca este medic anestezist. Lucrează împreună de la începuturi.

Irina Luca, medic anestezist: Toată lumea își aduce aminte poveștile când opera 36 de ore încontinuu. Era cu mulți ani când era permis legea nu spunea să plece acasă după garda. Făceam câte o operație în Spitalul Floreasca de Transfer liber, care țin minte și acum. Prima cred că a durat 18 ore, după care am mai avut niște cazuri internate în noaptea aia și după care a venit cineva cu un deget în pungă și s-a apucat atunci de o replantare care a mai durat încă 12. Efectiv.

După 18 ani de muncă la stat, în urma unor neînțelegeri cu mai marii spitalului, și-a deschis clinica lui. Și pacienții l-au căutat aici din toate colțurile țării.

Natașa s-a născut prematur. La 27 de săptămâni. Atunci un medic, după ce s-a căutat soluție la toate spitalele, i-a dat un mesaj.

Andreea, mama: Mi-a spus că acele 1% șanse o să le folosim și o să încercăm și s-a întâmplat. Deci înseamnă înseamnă totul viața ei.

Mâna micuței a fost salvată. Și Anastasia a ajuns aici după ce în alte spitale nu i s-a mai dat nicio șansă să-și salveze mâna în urma unui accident.

O mie de pacienți operați gratuit

Până acum peste o mie de pacienți au fost operați gratuit. Așa că și-a deschis un ONG în care strânge fonduri și operează oameni.

Aceste copile au trecut prin mai multe intervenții.

Gabriela Danciu, părinte: L-am întâlnit pe domnul doctor, a fost pentru noi tot curajul tot toată răbdarea de care am avut nevoie de la dânsul. Am luat-o.

Zamfir Dumitru, părinte: E ca o mană cerească pentru noi. Oamenii rari. Ce am întâlnit până acum. Oameni rari.

Dragoș Zamfirescu, medic: Te încarci sufletește și asta nu se compară cu nimic altceva. Un zâmbet, o îmbrățișare, o mulțumire de la copii de la oameni care altfel nu ar fi avut speranțe, dar da, asta e energia mea cu care mă hranesc, cu programul de dimineața până seara

Știe prea bine cum merg lucrurile în sistemul medical de la noi. Pentru mulți tineri medici, e salvarea. Îi primeste aici, le arată tot ce știe, îi învață, le oferă burse, le finanțează studii în străinătate.

Cristina Toma a studiat în Franța. Acum e aici și învață.

Cristina Toma, medic: E foarte cald cu pacienții și cu noi. Ne-a oferit oportunitatea, să nu vă spune chestia asta în România, adică nu se mai întâmplă, nu s-a mai auzit de primească cineva așa să te ia, hai muncește la mine în clinică, și ce clinică.

În ultimii ani, doctorul Zamfirescu este parte din tot ce înseamnă transplant de ficat de la un donator viu în România. El sau echipa lui de microchirurgi sunt chemați pentru a lega cu ajutorul microscopului două vase de sânge care fac diferența între viață și moarte.

Participare la transplant este probono. Aceștia sunt trei dintre medicii pe care i-a susținut și învățat.

Dragoș Zamfirescu, medic: Tinerii se orientează către chirurgie estetică și specialitatea mai grea sau partea mai grea de microchirurgie, chirurgie reconstructive, este destul de neatractivă și atunci cineva trebuie să facă lucrul ăsta și e foarte greu să găsești oameni tineri interesați.

Medicul îi însoțește la congrese și le ascultă mulțumit prelegerile.

Mulți dintre medicii pe care i-a ajutat se întorc în clinică și operează gratuit. În fiecare an sunt 150 de cazuri operate fără bani.

Irina Luca, medic anestezist: Cred că este, adică cu siguranță este, singurul doctor român care a reușit să facă medicină pentru toată lumea, pentru toată lumea, pentru oricine, poate sau nu poate să susțină acest lucru în sistemul privat și asta este ceva. Nimeni nu crede. Toată lumea spune nu se poate. Dar el chiar face lucrurul acesta.

După congres, medicul revine în clinică. E sâmbătă după amiază. Îl așteaptă două paciente. Peste 50 de reconstrucții mamare, unele cazuri extrem de complicate, se întâmplă gratuit în fiecare an aici.

Pe seară ne-am reîntâlnit acasă. Locuiește într-un apartament, la parterul unui bloc. Este căsătorit cu Marga de aproape 30 de ani. Ea are o firmă de import echipamente medicale.

Marga Zamfirescu: Și ne-am dat seama că nu asta contează, să stai într-o casă mare, undeva la margine de oraș cu apă, cu așa? Pentru că dacă pe tine te încălzește și te mulțumește, sufletește cu totul altceva, nu trebuie neapărat să intri într-o anumită tagmă, adică ești doctor, trebuie să ai casă, să ai mașină de lux. Trebuie nu știu, să ai 10 case la munte la mare și 3 în București. Nu, nu contează acest lucru, chiar ne-am dat seama de ceva vreme și atunci nu mai avem nicio problemă.

Luca studiază economie în Italia.De la tata a învățat…

Luca Zamfirescu, fiul medicului: Să nu mă dezamăgesc singur. Să nu simt singur că puteam să fac mai bine. Să scot maxim dintr-o oportunitate.

În weekend, medicul petrece ore în cadă. În restul săptămânii e în clinică. De dimineața până noaptea. Și cu toate astea, microchirurgia îi aduce fericirea.â

Microchirugia este fericirea pe care o plătește cu sănătatea. Energia pe care i-o dau pacientii îl pune pe picioare și-l îl ține cu orele lânga masa de operații. După cateva zile de recuperare, Alexandru pleacă acasă. A mai câștigat o octavă. Natașa e bine. La fel și Anastasia și mulți alți copii și adulți pentru care doctorul este ultima speranță. Așa cum speranța este și pentru medicii tineri pe care îi duce la alt nivel și îi învață să dăruiască din timpul și energia lor. Într-un sistem de sănătate bolnav, Dragoș Zamfirescu demonstrează că se poate dacă îți pasă de oameni și dacă medicul nu își uită menirea, să facă bine.

