Acestea conțin vitamine din grupul B. De acestea au nevoie microbii să se multiplice.

Aveți o infecție, nu mai există poftă de mâncare. Respectați ce vă cere organismul. Face parte din strategia lui de apărare, ne explică profesorul de microbiologie și imunologie, Veronica Lazăr.

Veronica Lazăr, profesor universitar, doctor la Facultatea de Biologie: „Lipsa poftei de mâncare înseamnă o economie de energie, pentru că și digestia în sine este consumatoare de energie. De altfel, știm cu toții că în cursul unei infecții nu avem poftă de mâncare, avem respingere față de mâncare.”

În plus, cele mai multe alimente conțin vitaminele din grupul B. Nu aveți nevoie de acestea. Iată de ce:

Veronica Lazăr, profesor universitar, doctor la Facultatea de Biologie: „Infecțiile bacteriene au nevoie de nutrienți, iar vitaminele din grupul B sunt folosite de agenții infecțioși pentru multiplicare, colonizarea situsurilor și producerea factorilor de virulență.”

De aceea, în infecții nu se iau multivitamine. Acestea conțin invariabil vitamine din grupul B. Și nici fier nu trebuie să vă administrați.

În infecții, sistemul de apărare spune ficatului să producă un hormon. Acesta are misiunea să țină fierul în organism, tocmai pentru a nu-l oferi drept hrană microbilor. Fierul este sechestrat în celule, deoarece fierul face infecția mai puternică.

La câteva ore după debutul unei infecții, fierul din organism este foarte scăzut. Aceasta se vede în analizele de sânge. Așa vrea chiar sistemul imunitar. Evitați carnea, care conține mult fier, dar și vitaminele din grupul B. Evitați suplimentele alimentare când începe să curgă nasul sau când aveți febră.

În sezonul rece, vom face cel puțin o răceală. Dacă virozele apar prea des, mergeți la medicul imunolog. Frecvent, acest lucru arată alergii. Nu aveți nevoie de tratament pentru imunitate în general, ci pentru alergia de care suferiți.

Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog și imunolog: „La alergici predomină T helper 2. Sunt deficitare T Helper 1 și crește riscul de infecții virale. Aceste limfocite T helper produc interferon, important în apărarea antivirală. Dacă acest interferon este deficitar, cum se întâmplă la pacienții alergici, aceștia se infectează mai ușor și dezvoltă mai ușor viroze respiratorii.”

Odată tratată alergia, va scădea numărul infecțiilor respiratorii. Tratamentul înseamnă desensibilizare.

Într-o soluție care se administrează sub limbă, este pus alergenul la care reacționați.

Sistemul imunitar învață să îl accepte în timp.