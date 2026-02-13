Doctorii care au plecat spun că aveau foarte mult de lucru, în condițiile unei crize acute de personal. Managerul spitalului spune că legea nu îi permite să facă angajări prin concurs, ci doar transferuri între unități medicale de stat.

Presiune uriașă la Urgențe

În Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Brașov se prezintă între 150 și 200 de pacienți într-o gardă de 12 ore. Aproximativ jumătate dintre ei au nevoie de radiografii, ecografii sau investigații cu computerul tomograf. Se ajunge chiar și la 45 de examinări CT într-o singură gardă, iar personalul medical de la radiologie se declară epuizat.

Alina Pralea, asistenta radiologie: „La câte CT-uri se fac, vă dați seama să derulezi mii de imagini... nu le poți derula în 2-3 minute. Trebuie un timp pentru fiecare. Înseamnă ‘hei rup’, nu poți să lucrezi în liniște, înseamnă ‘hai că mai avem la ușă’, ‘hai că urmează’, ‘hai că’, ‘hai că’...”

Din cei cinci medici radiologi de la Unitatea de Primiri Urgențe, patru și-au depus demisia.

Adriana Zârnovean, asistentă: „Este un singur medic radiolog care trebuie să dea rezultate pe toată Urgența.”

Pacientă: „Dacă au rămas cu unul, ce o să se întâmple? Ce o să facă? Ce o să facă atâta lume? Îl aduc pe soțul, stă aici, e operat pe cord și mi-e frică să vin aici pentru că nu sunt medici și stăm atâtea ore aici.”

Singura soluție: transferuri

Managerul spitalului spune că singura posibilitate de a ocupa posturile rămase libere este prin transfer – adică să găsească medici radiologi la alte spitale de stat care să vrea să se mute la Brașov.

Dan Grigorescu, managerul Spitalului Județean de Urgență Brașov: „Este singura variantă care ne este permisă în momentul de față pentru că, pe restricțiile legislative actuale, nu putem să facem concursuri. Am înaintat Ministerului Dezvoltării un memorandum în care am explicat că este nevoie de angajări de urgență.”

Spitalul județean din Brașov are și un laborator de radiologie cu 15 medici. Și de aici unul și-a dat demisia. Managerul unității va analiza dacă poate redistribui pacienții, astfel încât să acopere toate nevoile. Mai are un scurt răgaz, pentru că medicii demisionari sunt în perioada de preaviz.