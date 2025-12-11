Un medic de la un spital din Gorj a murit în timp ce consulta un pacient. Era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare

11-12-2025 | 08:16
spital

Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului. El avea 48 de ani şi era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.

autor
Mihaela Ivăncică

Decesul a fost anunţat de reprezentanţii Spitalului din Rovinari printr-un mesaj pe Facebook.

”Colectivul Spitalului Orăşenesc «Sf. Ştefan» din Rovinari anunţă cu profund regret şi tristeţe trecerea în nefiinţă a celui ce ne-a fost deopotrivă coleg şi prieten, dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan – medic specialist în chirurgie generală. În aceste momente grele, ne alăturăm durerii familiei greu încercate. Vom păstra amintirea vie a unui profesionist care şi-a slujit pacienţii cu pasiune, devotament şi în spiritul jurământului depus”, au transmis aceştia.

Surse locale afirmă că medicul, în vârstă de 48 de ani, a murit în timpul serviciului, în timp ce consulta un pacient. De altfel, ele adaugă că medicul era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că decesul nu va face obiectul unei anchete, întrucât nu există suspiciuni de o astfel de natură.

Colegiul Medicilor, despre situaţia de la Spitalul Rovinari

Colegiul Medicilor din România a transmis, miercuri seară, un mesaj după decesul medicului de 48 de ani de la spitalul din Rovinari, chiar în timpul unui consult.

”Şi medicii sunt bolnavi şi medicii mor…Medic chirurg de numai 48 de ani mort chiar în timp ce se afla într-un consult cu un pacient. Tragedia a avut loc la Spitalul Orăşenesc ‘Sf. Ştefan’ din Rovinari. Reprezentanţii spitalului, contactaţi de reprezentanţii CMR, au afirmat că în prezent în spital sunt 24 de medici care deservesc o populaţie de aproximativ 60 de mii de locuitori. Medicul era cunoscut cu probleme cardiovasculare”, au transmis, miercuri seară, pe pagina de Facebook, reprezentanţii Colegiului Medicilor din România.

Potrivit acestora, medicul decedat avea specialitatea de chirurgie generală.

”În prezent în spital mai sunt doar 2 medici de chirurgie generală, iar directorul medical al unităţii a precizat că la Spitalul Orăşenesc din Rovinari pe majoritatea specialităţilor medicale există în prezent doar un singur medic, ceea ce presupune o încărcătură extrem de mare”, au mai transmis reprezentanţii CMR.

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a atras atenţia că pre des se întâmplă astfel de tragedii: ”Prea des aceste tragedii. Nu ştim cauza morţii, dar vorbim de un medic de numai 48 de ani, am înţeles că era bolnav. Gândurile noastre se îndreaptă către familie şi colegi, cărora le transmitem condoleanţele noastre”.

Poiană a transmis şi un mesaj către autorităţi: ”Dumneavoastră aveţi pârghiile şi deciziile şi vă adresăm rugămintea să consideraţi o prioritate în a identifica soluţii şi oportunităţi că să oferiţi condiţii medicilor de a profesa şi în zonele care nu sunt mari centre universitare sau oraşe mari. Pacienţii au nevoie de servicii medicale în toate regiunile ţării. Iar colegii medici au nevoie de un program corect care să limiteze cazurile de burnout”.

Sursa: News.ro

Etichete: spital, deces, medic, gorj,

Dată publicare: 11-12-2025 08:16

