Maimuțe pe calorifer. Nu e banc, se întâmplă la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Ce mâncare neașteptată preferă iarna

Frigul le face viața grea maimuțelor de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Așa că simpaticele animale s-au adăpostit pe calorifere și primesc un meniu bogat, special creat pentru această perioadă.

Cum temperaturile au scăzut considerabil, îngrijitorii de la Zoo Târgu Mureș au luat măsuri ca animalele să nu sufere de frig. În casa maimuțelor, au fost pornite toate caloriferele.

Torok Zsuzsa, îngrijitor maimuțe: ”Le place să doarmă pe calorifere și sunt montate niște băncuțe pe blaturi de lemn ca să nu fie prea cald caloriferul. Sunt 20 și ceva de grade, se încălzește toată clădirea și acoperișul este bun”.

Maimuțele preferă brânză în timpul iernii

Maimuțele se bucură și de un meniu bogat. Iarna preferă brânza, dar mănâncă și fructe și legume. Toate mesele se iau, desigur, la căldură. Și celelalte animalele de la zoo sunt atent supravegheate în această perioadă rece.

Necuvântătoarele pot alege dacă rămân in interior sau ies în padocurile exterioare.

