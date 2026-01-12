VIDEO uimitor. Un cerb pitic înfruntă cu tupeu un rinocer de 1,7 tone. Explicația pentru curajul său este destul de simplă

Un cerb de talie mică, din specia ”muntiac”, de doar 13 kg, este protagonistul unui episod uimitor, după ce a fost filmat înfruntând un rinocer de 1,7 tone la grădina zoologică din Wroclaw, Polonia.

În înregistrarea video care a fost publicată de Reuters se vede cum micul cerb se apropie fără teamă de rinocerul mult mai mare, în ciuda diferenței semnificative de mărime.

Rinocer pare să răspundă jucăuș la abordările repetate ale cerbului.

Conform sursei citate, grădina zoologică din Wroclaw a explicat pe Facebook că partenera cerbului era în călduri, ceea ce a făcut ca masculul să fie plin de ... testosteron.

Grădina zoologică a sugerat chiar că cerbul avea nevoie să-și elibereze energia și să-și afirme masculinitatea ... chiar și împotriva unui adversar mult mai mare.

