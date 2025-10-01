Un animal pe cale de dispariție a fost adus la grădina zoologică din Târgu Mureș. Mai sunt 300 de exemplare în toată lumea

Grădina zoologică din Târgu Mureș are un locatar nou cu o misiune extrem de importantă. Să-și salveze specia pentru că în sălbăticie mai sunt doar câteva exemplare.

Este vorba despre o femelă de leopard nord-chinez care va avea în țara noastră un partener. Încercarea ca cei doi să aducă pe lume urmași face parte dintr-un proiect internațional pentru care parcul de la noi a fost ales special.

Femela, în vârstă de doi ani, a fost adusă la Târgu Mureș din Germania. Aici urmează să îl cunoască pe masculul sosit din Ungaria.

Dr. Borka Vitalis Levente, medic veterinar: „Momentan femela este în carantină. Ulterior o să urmeze o perioadă de acomodare, timp în care fizic nu se vor întâlni, în schimb optic da.”

Indiferent care va fi rezultatul acestei întâlniri, perechea va rămâne în România. Dacă cei doi vor avea urmași, locul în care vor ajunge aceștia va fi decis după o analiză amănunțită făcută de forul din străinătate care coordonează acest program de reproducere. Puii ar putea sta tot la noi, ori ar putea ajunge în alte parcuri sau chiar în sălbăticie.

Szantho Janos, director Grădina Zoologică Târgu Mureș:Sperăm că în curând o să fie o împerechere reproductivă.”

Grădinile zoologice care participă la astfel de programe trebuie să îndeplinească mai multe criterii.

Korodi Kinga, reprezentant Grădina Zoologică:Sunt bineînțeles legate de mărimea padocurilor și de condițiile în care pot fi ținute aceste animale.”

Leopardul nord-chinez este mai mare decât verii săi tropicali și are o blană mai deasă. În sălbăticie mai sunt doar 300 de exemplare.

