Doi pui de urs orfani, adăpostiți la Grădina Zoologică din Târgu Mureș după ce mama lor a fost ucisă

Doi pui de urs, de aproximativ un an, au fost adăpostiți temporar la gradina zoologică din Târgu Mureș după ce mama lor a fost ucisă de vânători. Animalele obișnuiau să coboare din pădure după hrană și au ajuns în gospodăriile mai multor localnici.

Ursoaica și cei doi pui au ajuns într-o gospodărie și, cu toate că în trecut autoritățile au reușit să le îndepărteze, acum ursoaica a fost omorâtă. Puii au fost duși la grădina zoologică.

Szantho Janos, director Grădina Zoologică Târgu Mureș: „Noi temporar am spus că putem asigura un adăpost. Au, mi se pare, peste un an.La un an jumate se despart de mamă. Ei au fost foarte activi împreună cu mama lor, deci trebuie ajutați”.

Cei doi pui orfani sunt deocamdată extrem de speriați și se află într-o perioadă de carantină. Îngrijitorii îi hrănesc adecvat, iar veterinarii au grijă de sănătatea sălbăticiunilor.

Korondi Kinga, reprezentant Grădina Zoologică: „Ei vor fi ținuți separat de ceilalți, cel puțin două săptămâni. Noi le oferim un adăpost până se decide soarta lor”.

După această perioadă, puii vor fi duși în padocul urșilor, un amplasament de cinci hectare unde vor avea spațiu de joacă și vor interacționă cu alți urși.

Este primul caz când puii orfani ajung la o grădină zoologică.

