Doi pui de urs orfani, adăpostiți la Grădina Zoologică din Târgu Mureș după ce mama lor a fost ucisă

Stiri actuale
15-10-2025 | 17:48
×
Codul embed a fost copiat

Doi pui de urs, de aproximativ un an, au fost adăpostiți temporar la gradina zoologică din Târgu Mureș după ce mama lor a fost ucisă de vânători. Animalele obișnuiau să coboare din pădure după hrană și au ajuns în gospodăriile mai multor localnici.

autor
Reka Bereczki

Ursoaica și cei doi pui au ajuns într-o gospodărie și, cu toate că în trecut autoritățile au reușit să le îndepărteze, acum ursoaica a fost omorâtă. Puii au fost duși la grădina zoologică.

Szantho Janos, director Grădina Zoologică Târgu Mureș: „Noi temporar am spus că putem asigura un adăpost. Au, mi se pare, peste un an.La un an jumate se despart de mamă. Ei au fost foarte activi împreună cu mama lor, deci trebuie ajutați”.

Cei doi pui orfani sunt deocamdată extrem de speriați și se află într-o perioadă de carantină. Îngrijitorii îi hrănesc adecvat, iar veterinarii au grijă de sănătatea sălbăticiunilor.

Korondi Kinga, reprezentant Grădina Zoologică: „Ei vor fi ținuți separat de ceilalți, cel puțin două săptămâni. Noi le oferim un adăpost până se decide soarta lor”.

Citește și
cutremur satu mare
Reacțiile localnicilor din Satu Mare care au simțit pentru prima dată un cutremur. Este primul în 45 de ani

După această perioadă, puii vor fi duși în padocul urșilor, un amplasament de cinci hectare unde vor avea spațiu de joacă și vor interacționă cu alți urși.

Este primul caz când puii orfani ajung la o grădină zoologică.

Planul de pace al lui Trump intră în faza a doua, deși Hamas nu și-a respectat promisiunile din prima etapă

Sursa: Pro TV

Etichete: Targu Mures, gradina zoologica, pui de urs,

Dată publicare: 15-10-2025 17:47

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Reacțiile localnicilor din Satu Mare care au simțit pentru prima dată un cutremur. Este primul în 45 de ani
Stiri actuale
Reacțiile localnicilor din Satu Mare care au simțit pentru prima dată un cutremur. Este primul în 45 de ani

Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață în nordul țării, o zonă mai puțin obișnuită pentru seisme.

O femeie de 61 de ani din Ploiești a fost sedusă de un nigerian mai tânăr și a luat o decizie pe care a ajuns să o regrete
Stiri actuale
O femeie de 61 de ani din Ploiești a fost sedusă de un nigerian mai tânăr și a luat o decizie pe care a ajuns să o regrete

Poveste de amor cu final dureros pentru o femeie de 61 de ani din Ploiești care s-a îndrăgostit de un bărbat din Nigeria stabilit la noi în țară. Convinsă doar de mesajele lui și fără să-l întâlnească vreodată i-a trimis peste 170.000 de euro. 

Un tânăr din județul Neamț a fost reținut după ce a fugit de două ori din arestul la domiciliu. Ce fapte a comis
Stiri actuale
Un tânăr din județul Neamț a fost reținut după ce a fugit de două ori din arestul la domiciliu. Ce fapte a comis

Un tânăr de 20 de ani din județul Neamț a fost reținut de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu pentru a doua oară în ultimele două săptămâni.

Recomandări
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă
Stiri Politice
Lege: Bolnavii de cancer pot primi la cerere 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private. AUR a votat împotrivă

Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional.

Semnal de alarma tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile
Stiri Economice
Semnal de alarma tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile

Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, asta în contextul incertitudinilor globale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Octombrie 2025

46:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28