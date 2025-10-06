Fenomen ciudat. Pensionarii turci se stabilesc în Bulgaria

Bulgaria devine din ce în ce mai mult o destinație preferată pentru pensionarii turci. Din 2024, aceștia pot solicita permise de ședere pe termen lung în această țară, iar presa turcă arată că această opțiune a generat un interes puternic.

Un sondaj realizat de BTA evidențiază faptul că subiectul este acum discutat pe larg în presa din Turcia, care constată că din ce în ce mai mulți pensionari turci încep să se mute în Bulgaria, scrie Novinite.

Potrivit publicației Haber Hurriyet, Bulgaria se numără printre primele opțiuni pentru pensionarii turci care iau în considerare relocarea în străinătate. Publicația leagă această tendință de provocările economice cu care se confruntă pensionarii acasă, inflația ridicată erodându-le venitul lunar.

În același timp, șansa de a se stabili în Bulgaria vecină oferă avantaje suplimentare, inclusiv acces mai ușor la restul Europei.

„Bulgaria a devenit un nou centru pentru persoanele care caută o viață mai bună după pensionare”, a scris Türkiye Today.

Publicația a menționat că, de la sfârșitul anului 2024, când a fost lansat programul, sute de pensionari turci au primit deja permise de ședere, în timp ce mulți alții sunt în curs de depunere a cererii. Interesul, adaugă aceasta, a crescut constant.

Pentru a se califica, solicitanții trebuie să demonstreze că primesc o pensie de cel puțin 500 de euro și dețin economii de minimum 6.000 de euro. Procedura necesită, de asemenea, obținerea unei vize de tip „D”, deschiderea unui cont bancar bulgar în care va fi transferată pensia lor și aranjarea cazării în țară, explică site-urile de știri turcești.

Pensionarii turci se stabilesc în Bulgaria pentru accesul facil la Spațiul Schengen, unde lucrează de regulă copiii lor

Alte țări precum Spania, Portugalia, Italia și chiar Argentina au, de asemenea, scheme de rezidență pentru pensionari. Cu toate acestea, Haber Hurriyet subliniază că Bulgaria se remarcă prin procesul său relativ simplu și costurile mai mici, ceea ce o face o alternativă din ce în ce mai populară.

Pentru mulți, principalul avantaj constă în oportunitățile mai largi de călătorie europeană pe care le oferă rezidența bulgară. După cum subliniază Türkiye Today, obținerea unei vize de tip „D” și a unui permis de ședere bulgar permite cetățenilor turci să se deplaseze liber în spațiul Schengen. Acest lucru este deosebit de atractiv pentru cei cu copii care studiază sau lucrează în altă parte a UE, deoarece stabilirea în Bulgaria le oferă o modalitate practică de a rămâne mai aproape de familiile lor.

Dincolo de asta, unii pensionari apreciază statutul și confortul asociate cu deținerea unui permis de ședere bulgar. Le permite să se îmbarce în zboruri către alte destinații europene și să intre în aceste țări prin simpla prezentare a permisului, evitând necesitatea de a prezenta un pașaport la controalele de frontieră, explică publicația.

