”Aceasta nu este Moscova”, mesaj pe un panou la Ambasada Rusiei din Bulgaria. Cum a ocupat Kremlinul o parte din Sofia

15-10-2025 | 10:41
panou sofia
Novinite

Un partid bulgar a plătit afișarea mesajului ”Aceasta nu este Moscova” pe un panou stradal de lângă Ambasada Rusiei la Sofia. Gestul vine ca protest față de inacțiunea autorităților cu privire la un teren din Sofia ocupat ilegal de Kremlin.

 

Cristian Anton

Filiala din Sofia a partidului Democrați pentru o Bulgarie Puternică (DSB) a instalat un panou cu mesajul „ACEASTA NU ESTE MOSCOVA”, la doar câțiva metri de Ambasada Rusiei la Sofia, scrie Novinite.

Inițiativa își propune să atragă atenția publicului asupra inacțiunii continue a autorităților în cazul așa-numitei „enclave rusești”, o suprafață de 11.000 de metri pătrați situată în zona de protecție sanitară a barajului Iskar.

Potrivit partidului, terenul a fost folosit de Federația Rusă timp de decenii, fără nicio bază legală sau documente de proprietate.

Zona ocupată de ruși alimentează Sofia cu apă 

O petiție lansată în septembrie, care solicită intervenția statului, a strâns deja sprijinul a peste 7.000 de cetățeni și continuă să atragă semnături.

Organizatorii cer ca statul bulgar să reia controlul asupra sitului, despre care subliniază că este de importanță națională datorită rolului său în alimentarea cu apă a Sofiei.

De asemenea, aceștia solicită transparență completă în ceea ce privește drepturile de proprietate și accesul la teritoriu.

