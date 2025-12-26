Presa maghiară, despre autostrada Moldovei A7: „Numai în România nu e gata, dar circulația este deschisă”

Doar în România nu este finalizată încă o nouă autostradă, dar a fost deja deschisă circulației, pentru a nu pierde bani de la UE, scrie presa maghiară despre autostrada A7 din regiunea Moldovei.

Odată cu deschiderea unei noi secțiuni de autostradă, traficul între București și Adjud a devenit continuu. Totuși, tronsonul afectat al autostrăzii A7 nu este încă complet finalizat. Una dintre cele mai importante investiții în transport din România a atins un reper semnificativ: un nou tronson de aproape 50 de kilometri din autostrada A7 a fost predat. Deși legătura dintre București și Adjud este acum continuă, continuă să apară întrebări legate de proiect, scrie publicația maghiară VG.

Tronsonul a fost inaugurat marți, iar de acum se poate parcurge 250 de kilometri fără oprire. Odată cu deschiderea lui, rețeaua de autostrăzi din România a ajuns la 1.416 kilometri, dintre care 146 de kilometri au fost inaugurați anul acesta.

Tronsonul Focșani–Adjud nu este complet funcțional deoarece spațiile de odihnă nu au fost finalizate, iar alte lucrări de construcție au fost puse în plan secundar din cauza predării din acest an.

La ce s-ar fi renunțat

Conform raportului portalului de specialitate, autostrada A7 este construită în principal de grupul UMB, deținut de antreprenorul român Dorinel Umbrărescu. UMB a sacrificat mai multe proiecte paralele pentru ca tronsonul Focșani–Adjud să poată fi finalizat anul acesta.

Pro Infrastructura a reamintit că, potrivit contractelor semnate în 2022, A7 ar fi trebuit să ajungă până acum în zona Pașcani. Totuși, în stadiul actual, este discutabil dacă tronsonul lipsă de aproximativ 120 de kilometri va fi finalizat până la sfârșitul anului 2026, chiar dacă și acesta este construit tot de UMB.

Potrivit portalului, există totuși șansa de a respecta termenele și de a atrage integral fondurile UE de recuperare dacă antreprenorul deschide noile secțiuni ale traseului etapizat.

În acest caz, A7 ar putea ajunge până în orașul Roman până în august, iar proiectul nu ar pierde niciun euro din fondurile UE.

Guvernul român a accelerat proiectul după ce șoferii din Moldova au organizat marșuri spectaculoase la București în 2018–2019. Aceștia protestau că niciun metru de autostradă nu fusese construit în regiunea de est a țării, ceea ce adâncea și mai mult decalajele economice, mai scrie publicația.

Niciun tronson al A8 nu a fost finalizat până acum, dar au fost semnate contracte pentru proiectarea și construirea tuturor secțiunilor montane. Construcția a început deja pe tronsonul Târgu Mureș–Seredi și pe secțiunea moldoveană din apropiere de Pașcani, dar traversarea completă a Carpaților Orientali poate rămâne încă o problemă de câțiva ani.

