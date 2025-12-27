Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate. Autoritățile italiene cresc temporar nivelul de alertă

Stiri externe
27-12-2025 | 12:54
vulcanul etna
Shutterstock

Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie.

autor
Lorena Mihăilă

Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre nord-est de vânt, cu căderi uşoare de cenuşă raportate în regiunea oraşului de coastă Taormina şi la Piano Provenzana, o zonă care include pârtii de schi, a precizat institutul într-o postare pe Facebook.

Explozii sporadice au fost observate şi în craterul Bocca Nuova, unde materiale incandescente au fost aruncate până la câteva zeci de metri deasupra marginii craterului, conform INGV.

Agenţia regională de protecţie civilă a mărit temporar nivelul de alertă pentru a indica o probabilitate ridicată de apariţie a fântânilor de lavă.

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, cu o înălţime de aproximativ 3.400 de metri, erupe uneori de mai multe ori pe an şi este sub monitorizare constantă. Înălţimea sa se schimbă frecvent pe măsură ce erupţiile şi formarea conurilor de zgură vulcanică remodelează zona vârfului. Activitatea frecventă a vulcanului atrage un număr mare de vizitatori, mai notează DPA.

Citește și
Etna
Vulcanul Etna generează probleme mari în Italia. Aeroportul din Catania limitează numărul zborurilor de sosire. VIDEO
Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: Agerpres

Etichete: italia, vulcanul etna, eruptie vulcan,

Dată publicare: 27-12-2025 12:16

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Imagini dramatice de la erupția vulcanului Etna. Turiștii, filmați în timp ce fug din calea norului gros de fum
Stiri externe
Imagini dramatice de la erupția vulcanului Etna. Turiștii, filmați în timp ce fug din calea norului gros de fum

Vulcanul Etna din Sicilia a erupt luni, aruncând în aer un nor uriaș de fum și cenușă pe cerul Italiei. Turiștii au fost filmați în timp ce fugeau pentru a scăpa de coloana de fum.

Vulcanul Etna generează probleme mari în Italia. Aeroportul din Catania limitează numărul zborurilor de sosire. VIDEO
Stiri externe
Vulcanul Etna generează probleme mari în Italia. Aeroportul din Catania limitează numărul zborurilor de sosire. VIDEO

Aeroportul din Catania, un oraş situat pe insula italiană Sicilia, a anunţat că a redus numărul zborurilor de sosire duminică, din cauza unei scurgeri de lavă şi a fumului emis de Etna, cel mai mare vulcan activ din Europa, informează AFP.

Vulcanul Etna generează probleme mari în Italia. Autoritățile au închis unul dintre cele mai importante aeroporturi
Stiri externe
Vulcanul Etna generează probleme mari în Italia. Autoritățile au închis unul dintre cele mai importante aeroporturi

Cursele aeriene care deservesc oraşul sicilian Catania au fost suspendate, marţi, în urma unei erupţii a vulcanului Etna, aflat în apropiere, a anunţat operatorul aeroportului, potrivit Reuters.

 

Vulcanul Etna din Sicilia a erupt. A fost ridicat nivelul de alertă
Stiri externe
Vulcanul Etna din Sicilia a erupt. A fost ridicat nivelul de alertă

Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, s-a trezit la viaţă în cursul nopţii şi a expulzat lavă, fără a se produce însă o ejecţie majoră de cenuşă deasupra insulei italiene din Marea Mediterană şi fără a fi raportate pagube.

Recomandări
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Donald Trump: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu. Aşa că vom vedea ce are”
Stiri externe
Donald Trump: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu. Aşa că vom vedea ce are”

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia, el declarând pentru Politico faptul că, până nu aprobă el, Volodimir Zelenski „nu are nimic”.

Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea
Stiri actuale
Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea

Peste 550 de kilograme de articole pirotehnice, deținute și depozitate ilegal, au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Vâlcea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28