Statul care a început să cumpere tone de aur, înainte de a trece la euro. Ce stă în spatele acestei operațiuni

Banca Națională a Bulgariei (BNB) a anunțat achiziția a 66.000 de uncii troy de aur – echivalentul a aproximativ 2.053 de kilograme – în contextul pregătirilor pentru introducerea monedei euro, programată pentru 1 ianuarie 2026.

Potrivit instituției, tranzacțiile au fost efectuate pe piețele internaționale la prețuri de piață și reprezintă mai puțin de 1% din rezervele valutare internaționale ale băncii centrale.

Conform regulilor Băncii Centrale Europene (BCE), odată cu adoptarea euro, BNB trebuie să transfere către BCE o parte din activele sale de rezervă externă – în principal valută și aur, în proporție de 85% la 15%. Scopul operațiunii este de a furniza cantitatea necesară de aur fără a diminua rezervele existente.

Din punct de vedere contabil, această contribuție este înregistrată ca drept de creanță al BNB asupra BCE, figurând ca activ în bilanțul băncii, ceea ce îi permite accesul la veniturile sistemului euro.

Bulgaria, pe locul doi mondial la achiziții de aur în august

Potrivit World Gold Council, BNB s-a situat pe locul al doilea la nivel mondial în topul achizițiilor de aur din luna august, cu peste două tone cumpărate, cea mai mare cantitate din iunie 1997 – anul introducerii consiliului monetar în Bulgaria.

Doar Banca Centrală a Kazahstanului a cumpărat mai mult aur (7,7 tone), fiind urmată de Turcia, Uzbekistan, Cehia și Ghana, fiecare cu peste o tonă achiziționată.

Preț record al aurului – peste 4.000 de dolari pe uncie

Între timp, prețul aurului a atins un nivel istoric, depășind 4.000 de dolari pe uncie, în creștere cu peste 50% față de anul trecut – cea mai puternică performanță a metalului prețios din 1979.

Potrivit Financial Times, această evoluție a declanșat un nou „boom al aurului”, pe fondul temerilor economice globale. Investitorul miliardar Ray Dalio a declarat recent că „aurul este acum mai sigur decât dolarul”, considerându-l o ancoră esențială pentru diversificarea portofoliilor.

În ultimii trei ani, băncile centrale au cumpărat aproape 1.000 de tone de aur, consolidând tendința de acumulare. În Asia, India a raportat o dublare a importurilor de aur și argint într-o singură lună.

Banca de investiții Goldman Sachs și-a actualizat prognoza și estimează că prețul aurului ar putea ajunge la 4.900 de dolari până la finalul lui 2026, notează bulgarii de la Mediapool.

Altfel, perspectivele pentru aur rămân extrem de pozitive. „Economia globală se confruntă cu o presiune fără precedent din partea datoriilor, inflației și instabilității geopolitice. Într-un astfel de context, aurul nu este doar o acoperire împotriva riscurilor, ci un activ strategic. Mă aștept ca prețul său să depășească 5.000 de dolari până în 2030”, potrivit lui Max Baklayan de la Tavex.

Mai mult, prețul aurului a crescut cu peste 50% în acest an. Trendul s-a accelerat după ce Donald Trump a impus, în aprilie, valul de taxe vamale.

Prețul aurului a început să crească și după blocajul bugetar din Statele Unite, care a întârziat publicarea datelor privind starea economiei americane.

Nu doar investitorii, ci și băncile centrale din toată lumea au cumpărat în ritm accelerat aur în ultimele zece luni, semn că metalul prețios începe să fie văzut drept un activ mai sigur decât dolarul. Goldman Sachs estimează că, la finalul anului viitor, aurul ar putea atinge valoare de 4.900 de dolari pe uncie.

