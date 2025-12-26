Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani. „Cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”

„Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, este mesajul TNB.

Radu Alexandru a fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, „desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune”, potrivit anunţului.

După premiera din 2016 a comediei satirice „Luminiţa de la capătul tunelului”, el a revinit pe scena Naţionalului cu excepţionala piesă „Gertrude”, eveniment despre care s-a afirmat: „...montarea de la Teatrul Naţional din Bucureşti a regizorului de clasă şi de recunoaştere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru - e regina stagiunii româneşti 2023-2024”.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12.00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr.2.

