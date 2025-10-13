Șoferii de categoria B vor putea cumpăra vinietă de o zi în Bulgaria, din 2026. Este mai ieftină decât cea din România

13-10-2025 | 13:58
granita romania bulgaria
Shutterstock

Guvernul bulgar a stabilit prețul unei vignete de o zi la 4,09 euro pentru vehiculele de până la 3,5 tone, începând cu 1 ianuarie anul viitor.

Aura Trif

Această decizie însoțește modificările aduse tarifelor pentru utilizarea rețelei rutiere republicane, adaptând sistemul la viitoarea introducere a monedei euro în Bulgaria și respectând cerințele legale în vigoare, potrivit Novinite.

Metodologia de stabilire a prețurilor respectă principiul proporționalității și regula conform căreia tarifele pentru perioade mai scurte de valabilitate au o valoare mai mare raportată la durata lor, în concordanță cu prețurile altor tipuri de vignete.

Taxe suplimentare pentru vehiculele grele

De asemenea, vehiculele grele sau supradimensionate care circulă fără permisele necesare ori depășesc dimensiunile, greutatea sau sarcina pe axă admise vor fi supuse unei taxe compensatorii de 1.200 leva (aproximativ 613,55 euro). Această taxă are rolul de a descuraja utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă, fiind mai mare decât costul permiselor corespunzătoare, dar mai mică decât sancțiunile contravenționale.

Noul decret actualizează și reglementările privind taxele aplicate utilizării speciale a drumurilor prin amplasarea de instalații comerciale pe marginea acestora. Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice sunt acum incluse explicit alături de benzinării și stațiile de alimentare cu gaz, iar construcția și exploatarea lor vor necesita obținerea unui permis.

inundatii bulgaria, viitura
MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Restricţii de circulaţie din cauza codurilor meteo pentru vreme extremă

În România, pentru vehiculele din categoria B, cu o greutate mai mică sau egală cu 3,5 tone, rovinieta pentru o zi costă 10 euro, echivalentul a aproximativ 50 de lei. Pentru mașinile mici din categoria A, vinieta de o zi costă 3,5 euro.

Începând de la 1 ianuarie 2026, zona euro urmează să aibă 21 de membri, inclusiv Bulgaria, o ţară cu 6,1 milioane de locuitori, una dintre cele mai sărace din UE.

Comisia Europeană (CE) estima la începutul lui iunie 2025 că Bulgaria respectă toate condiţiile necesare adoptării euro, la fel ca Banca Centrală Europeană (BCE), care a emis un aviz pozitiv.

Sursa: Novinite

