Lily Collins a surprins primul Crăciun al fiicei sale, Tove, în imagini emoționante. FOTO

27-12-2025 | 11:45
Lily Collins
Lily Collins a împărtășit joi, pe Instagram, o serie de imagini rare cu fiica sa, Tove, în timp ce ea și soțul ei, Charlie McDowell, au sărbătorit primul Crăciun al micuței.

Ioana Andreescu

Actrița, în vârstă de 36 de ani, a devenit mamă în acest an, când Tove s-a născut cu ajutorul unei mame surogat, iar acum le-a oferit fanilor o privire în intimitatea sărbătorilor, urându-le „Crăciun fericit”, potrivit Daily Mail.

Într-una dintre fotografiile emoționante, Lily apare stând lângă un șemineu aprins, urmărindu-și fetița în timp ce se juca cu una dintre jucăriile primite.

O altă imagine adorabilă o surprinde pe Lily zâmbitoare, ținându-și fiica în brațe pentru un selfie festiv, alături de soțul ei, Charlie, chiar în ziua de Crăciun.

Lily Collins
Lily Collins a atras toate privirile la Paris, înainte de premiera noului sezon din „Emily in Paris”. FOTO

Tove a fost extrem de drăgălașă într-o rochiță verde și roșie, decorată cu un imprimeu cu stele aurii, iar alte fotografii au surprins-o în timp ce deschidea cadouri dintr-un ciorap roșu personalizat și răsfoia o carte pentru copii, purtând pijamale roșii asortate.

Lily le-a mai oferit fanilor o fotografie plină de tandrețe alături de Charlie, o imagine cu o coroniță realizată în casă, împodobită cu frunze, precum și alte cadre dulci cu fiica lor, surprinse acasă, la primul ei Crăciun.

Filmul tragediei din Bistrița-Năsăud, unde doi tineri au murit în urma unui accident. Impactul a fost surprins de camere

Sursa: Daily Mail

