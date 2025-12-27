Lily Collins a surprins primul Crăciun al fiicei sale, Tove, în imagini emoționante. FOTO

Lily Collins a împărtășit joi, pe Instagram, o serie de imagini rare cu fiica sa, Tove, în timp ce ea și soțul ei, Charlie McDowell, au sărbătorit primul Crăciun al micuței.

Actrița, în vârstă de 36 de ani, a devenit mamă în acest an, când Tove s-a născut cu ajutorul unei mame surogat, iar acum le-a oferit fanilor o privire în intimitatea sărbătorilor, urându-le „Crăciun fericit”, potrivit Daily Mail.

Într-una dintre fotografiile emoționante, Lily apare stând lângă un șemineu aprins, urmărindu-și fetița în timp ce se juca cu una dintre jucăriile primite.

O altă imagine adorabilă o surprinde pe Lily zâmbitoare, ținându-și fiica în brațe pentru un selfie festiv, alături de soțul ei, Charlie, chiar în ziua de Crăciun.

Tove a fost extrem de drăgălașă într-o rochiță verde și roșie, decorată cu un imprimeu cu stele aurii, iar alte fotografii au surprins-o în timp ce deschidea cadouri dintr-un ciorap roșu personalizat și răsfoia o carte pentru copii, purtând pijamale roșii asortate.

Lily le-a mai oferit fanilor o fotografie plină de tandrețe alături de Charlie, o imagine cu o coroniță realizată în casă, împodobită cu frunze, precum și alte cadre dulci cu fiica lor, surprinse acasă, la primul ei Crăciun.

