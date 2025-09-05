Zeci de tineri filmați circulând haotic cu trotinetele pe șosea, căutați de poliție. Imaginile surprinse de o cameră de bord

În Timișoara, polițiștii încearcă să identifice mai mulți adolescenți care au fost surprinși circulând haotic pe trotinete electrice pe un bulevard aglomerat. Filmarea, făcută de camera de bord a unui șofer, arată cum și-au pus în pericol viețile.

Numărul accidentelor cu trotinete electrice crește alarmant. Imaginile au fost filmate pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara, potrivit autorităților.

Cel puțin 20 de tineri își poziționează trotinetele în fața mașinilor la semafor, răspândiți pe trei benzi. Unii dintre ei par să fie sub limita legală de 14 ani, așadar nu au ce să caute pe un drum public.

Când semaforul se schimbă, pleacă toți într-o manevră riscantă. Un adolescent depășește vehiculul care filmează. Alți doi accelerează și fac slalom printre colegii lor.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt al Poliției Timiș: „Circulația pe carosabil printre mașini reprezintă un adevărat pericol atât pentru tineri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.”

Trotinetele, pericol pe carosabil

Autoritățile cred că acești adolescenți repetă des astfel de comportamente, atât în Timișoara, cât și în zonele limitrofe. Părinții celor sub 14 ani riscă dosar penal pentru că i-au lăsat pe șosele.

Localnică: „E o inconștiență din partea părinților, pentru că merg cu viteze foarte mari, vitezele alea sunt prea mari pentru ei, zboară.”

Legislația prevede că minorii între 14 și 16 ani trebuie să poarte cască, iar viteza maximă admisă pentru trotinete este de 25 km/h.

Marius Giurisici, specialist în conducere: „Trotinetele nu sunt făcute neapărat să circule pe toate drumurile ca și structură a lor. Ele, din păcate, sunt foarte fragile, chiar mai fragile decât bicicletele, și atunci orice denivelare, orice pietricică pe drum poate pune în pericol iminent.”

În Timiș, accidentele cu trotinete s-au triplat în ultimul an. Iar la nivel național, peste 400 de accidente grave au fost raportate în patru ani.

Mihai Grecu, medic UPU SMURD Timișoara: „Am avut, aș spune, nepermis de multe astfel de situații, de la simple escoriații, până la traumatisme cranio-cerebrale grave.”

Cel mai grav accident s-a produs recent în București. Aici, o femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tânăr aflat pe trotinetă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













