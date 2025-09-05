Zeci de tineri filmați circulând haotic cu trotinetele pe șosea, căutați de poliție. Imaginile surprinse de o cameră de bord

Stiri actuale
05-09-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

În Timișoara, polițiștii încearcă să identifice mai mulți adolescenți care au fost surprinși circulând haotic pe trotinete electrice pe un bulevard aglomerat. Filmarea, făcută de camera de bord a unui șofer, arată cum și-au pus în pericol viețile.

autor
Daniel Preda

Numărul accidentelor cu trotinete electrice crește alarmant. Imaginile au fost filmate pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara, potrivit autorităților.

Cel puțin 20 de tineri își poziționează trotinetele în fața mașinilor la semafor, răspândiți pe trei benzi. Unii dintre ei par să fie sub limita legală de 14 ani, așadar nu au ce să caute pe un drum public.

Când semaforul se schimbă, pleacă toți într-o manevră riscantă. Un adolescent depășește vehiculul care filmează. Alți doi accelerează și fac slalom printre colegii lor.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt al Poliției Timiș:Circulația pe carosabil printre mașini reprezintă un adevărat pericol atât pentru tineri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.”

Citește și
trotineta
Băiatul din Sibiu rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă se află în comă profundă: „Prognosticul este unul rezervat”

Trotinetele, pericol pe carosabil

Autoritățile cred că acești adolescenți repetă des astfel de comportamente, atât în Timișoara, cât și în zonele limitrofe. Părinții celor sub 14 ani riscă dosar penal pentru că i-au lăsat pe șosele.

Localnică: „E o inconștiență din partea părinților, pentru că merg cu viteze foarte mari, vitezele alea sunt prea mari pentru ei, zboară.”

Legislația prevede că minorii între 14 și 16 ani trebuie să poarte cască, iar viteza maximă admisă pentru trotinete este de 25 km/h.

Marius Giurisici, specialist în conducere: „Trotinetele nu sunt făcute neapărat să circule pe toate drumurile ca și structură a lor. Ele, din păcate, sunt foarte fragile, chiar mai fragile decât bicicletele, și atunci orice denivelare, orice pietricică pe drum poate pune în pericol iminent.”

În Timiș, accidentele cu trotinete s-au triplat în ultimul an. Iar la nivel național, peste 400 de accidente grave au fost raportate în patru ani.

Mihai Grecu, medic UPU SMURD Timișoara:Am avut, aș spune, nepermis de multe astfel de situații, de la simple escoriații, până la traumatisme cranio-cerebrale grave.”

Cel mai grav accident s-a produs recent în București. Aici, o femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tânăr aflat pe trotinetă.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, tineri, trotinete,

Dată publicare: 05-09-2025 18:49

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Titi Aur, semnal de alarmă după accidentele recente: În România, trotineta electrică este aproape nereglementată
Stiri actuale
Titi Aur, semnal de alarmă după accidentele recente: În România, trotineta electrică este aproape nereglementată

Pilotul de raliuri Titi Aur atrage atenția că în România siguranța rutieră este practic inexistentă, iar numărul mare de accidente grave și victime nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți.

Băiatul din Sibiu rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă se află în comă profundă: „Prognosticul este unul rezervat”
Stiri actuale
Băiatul din Sibiu rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă se află în comă profundă: „Prognosticul este unul rezervat”

Băiatul care a căzut marți seara de pe trotineta electrică în municipiul Sibiu a fost operat și este internat la Reanimare, în stare de comă profundă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență, Cristina Bălău.

Un băiat de 13 ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu
Stiri actuale
Un băiat de 13 ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu

Un copil în vârstă de 13 ani a fost rănit grav, marţi seară, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, informează Poliţia.

Recomandări
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe
Stiri externe
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Stiri externe
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28