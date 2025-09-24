Trotinetele electrice închiriate în Piatra-Neamț au fost interzise. Municipalitatea a reziliat contractul

24-09-2025 | 11:46
trotinete electrice
Shutterstock

Municipalitatea din Piatra-Neamț a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public, după ce un copil de 15 ani a căzut de pe o astfel de trotinetă și a decedat câteva zile mai târziu, a declarat primarul Adrian Niță.

Măsura a fost implementată imediat, trotinetele fiind retrase din circulație și urmând să fie ridicate de firmă până la finalul lunii. „Conform legii, nu poți avea control asupra stării tehnice a trotinetei. Poate să aibă defecte și să o preia un copil care nu știe de aceste defecte. Avem 16.000 de minori în Piatra-Neamț și nu cred că aceste trotinete aduc vreun beneficiu. Am luat și transmis decizia de reziliere a contractului. Am avut o sumă derizorie pe care a trebuit să o returnăm acestei companii, în baza contractului. Repet, nu cred că aducea vreun beneficiu orașului, acest contract”, a explicat edilul, citat de Agerpres.

Accidentul care a dus la interdicția închirierii trotinetelor în oraș a avut loc pe 13 septembrie, când băiatul de 15 ani a căzut de pe trotinetă și a fost internat în stare critică la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după câteva zile decedând. Părinții au decis să doneze organele copilului.

În primele nouă luni ale anului, județul Neamț a înregistrat nouă accidente grave în care au fost implicate trotinete, soldate cu un deces și șapte răniți.

Primăria atenționează că decizia de interzicere vizează trotinetele electrice închiriate și nu pe cele achiziționate de utilizatori în regim propriu. Problema principală este imposibilitatea controlului tehnic al trotinetelor închiriate, iar poliția nu poate aplica măsuri coercitive similare cu cele pentru autovehicule.

Sursa: News.ro

Etichete: trotinete, piatra neamt,

Dată publicare: 24-09-2025 11:38

