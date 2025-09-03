Un băiat de 13 ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu

Un copil în vârstă de 13 ani a fost rănit grav, marţi seară, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, informează Poliţia.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, echipajul cu medic solicitat la faţa locului a găsit băiatul cu traumatism cranio-cerebral grav şi multiple excoriaţii la nivelul membrelor şi toracelui.

După acordarea primului ajutor, minorul a fost transportat la CPU Luther pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

Anchetatorii au stabilit, din primele cercetări, că minorul, domiciliat în localitatea Porumbacu de Jos, s-a dezechilibrat în timp ce conducea trotineta electrică, a pierdut controlul direcţiei şi a căzut pe carosabil.

Poliţiştii Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările producerii accidentului şi pentru luarea măsurilor legale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













