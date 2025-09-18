Inima unui adolescent de 15 ani, decedat într-un accident cu trotineta, a salvat un băiat de aceeași vârstă, din Elveția

Stiri Sanatate
18-09-2025 | 20:29
După ce în 2024, un singur pacient a primit o inimă transplantată, acum la Târgu Mureș s-a încheiat al șaptelea transplant cardiac, de anul acesta. Inima a fost adusă de la București și a salvat un bărbat în vârstă de 53 de ani.

Bereczki Reka,  Elena Bejinaru

Și în Piatra-Neamț, familia unui copil de 15 ani a acceptat donarea de organe. Pentru că la noi nu a fost găsit un pacient compatibil, inima a ajuns în Elveția.

Imediat ce medicii din București au primit acordul familiei pentru prelevare de organe, a început o misiune contracronometru. În cazul cordului, fiecare minut este important pentru a da o șansă la viață unui alt pacient. Pentru că distanța la Târgu Mureș este mare, iar inima trebuie transplantată în 4 ore, transportul s-a făcut cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație.

O oră și 12 minute a durat transportul aerian. Elicopterul a aterizat la Aeroclubul din oraș, iar echipa a fost preluată de o ambulanță, sub escorta poliției.

Prof. dr. conf. Horațiu Suciu, șef clinică chirurgie cardiovasculară IBCVT:S-a prelevat cordul de la un tânăr în vârstă de 22 de ani cu un traumatism cranio-cerebral. Transplantul s-a făcut pentru un pacient în vârstă de 53 de ani din județul Argeș."

Dr. Morar Pavel Stelian, medic ATI: „Era un pacient cu boală incurabilă în stadiu destul de avansat. Deocamdată este la ATI. Are nevoie de suport ventilator."

Zilele acestea și o familie din Neamț a acceptat donarea de organe. Fiul lor, în vârstă de 15 ani, a intrat în moarte cerebrală, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Și în acest caz a fost prelevată inima, pe lângă alte organe.

Raluca Neagu, coordonatoarea Centrului Regional de Transplant Iași: „Din nefericire, în țară nu există niciun primitor compatibil pentru cord și a fost oferit unei echipe din Elveția care îl va transplanta tot unui pacient de 15 ani, tot unui copil.”

Anul trecut s-au făcut peste 2.100 de transplanturi cardiace în toată Uniunea Europeană. În Franța au fost peste 400 și mai bine de 60 în Ungaria.

Sursa: Pro TV

