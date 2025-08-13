Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie

13-08-2025 | 19:37
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miercuri reprezentanților instituțiilor din subordinea Guvernului ca până, la finalul săptămânii viitoare să vină cu propuneri de reorganizare, inclusiv concedieri și tăieri de sporuri.  

Teodora Suciu

Măsurile fac parte din pachetul pentru reforma administrației publice, pe care Executivul vrea să-l contureze până la sfârșitul lunii.

Sindicaliștii consideră însă că plecările din sistem vor duce la o calitate mai proastă a serviciilor publice și se pregătesc de grevă.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanți celor 36 de structuri din subordinea Guvernului - agenții, institute, comisii, departamente. Premierul le-a transmis ferm că vrea să scadă cu 20 la sută cheltuielile cu personalul.

Le-a cerut ca până săptămâna viitoare, vineri, să facă o analiză fermă și să rămână în structuri doar cei care fac performanță. Ulterior, și acești angajați vor fi evaluați. În procedură va fi implicat câte un reprezentant al Guvernului - secretar sau consilier de stat - pentru fiecare instituție în parte.

oameni pe strada, bucuresti, palatul victoria
Sindicaliștii de la BNS: Guvernul a ales calea ușoară. Dacă dăm afară bugetari, pierdem PIB

Premierul a dat exemplu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - unde numărul de posturi din București ar fi egal cu cel al tuturor posturilor din restul țării. A cerut și evaluarea sporurilor acordate care nu sunt mereu justificate.

Unii dintre cei prezenți la discuții spun că au făcut deja o reformă în acest an, așa că nu se pune problema să mai desființeze posturi - dar ar putea descentraliza.

Bogdan Matei, președinte Agenția Națională pentru Sport: ”Agenția Națională pentru Sport a avut un număr de 147 de posturi, după reorganizare aceasta numără la unitatea centrală 117 posturi. Nu este cazul de o nouă reorganizare, și aici mă refer strict la unitatea centrală. La nivelul Agenției Naționale pentru Sport avem 102 subordonate. Acestea vor intra în patrimoniul consiliilor județene sau primăriilor”.

Guvernul mizează pe economii la bugetul de stat de 2 miliarde de lei pe an

În plus, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Dezvoltării, se vor tăia 6.000 de posturi din cabinetele demnitarilor de la nivel central și local - și se va face o economie de aproximativ 200 de milioane de lei până la finalul anului, iar din 2026 - de 600 de milioane anual. Vor fi plafonate și salarii.

Astfel, în total, prin toate măsurile propuse până acum de Ministerul Dezvoltării, de la bugetul de stat și de la cele locale, s-ar face economii doar cu cheltuielile de personal de aproximativ 2 miliarde de lei anual.

Sindicaliștii acuză că se va ajunge la un blocaj administrativ și vor fi întârzieri în instituții. Au început să adune deja semnături pentru a declanșa o grevă.

Bogdan Șchiop, președinte FNSA: „Instituțiile se vor afla în incapacitate de a gestiona cum se cuvine nevoile cetățenilor, pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce fac acum ei, practic pregătesc terenul pentru privatizarea administrației publice din România, externalizarea serviciilor. În timp ce dintr-un fișier Excel tai în mod rudimentar o cifră sau înjumătățești o cifră în dreptul unei instituții nu înseamnă economie la buget”.

Măsurile privind instituțiile aflate sub autoritatea Guvernului ar urma să fie cuprinse într-un proiect legislativ. Pentru acesta, Executivul ar urma să își asume răspunderea în Parlament până la finalul lunii.

Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-08-2025 19:11

Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni
Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni

Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

Sindicaliștii de la BNS: Guvernul a ales calea ușoară. Dacă dăm afară bugetari, pierdem PIB
Sindicaliștii de la BNS: Guvernul a ales calea ușoară. Dacă dăm afară bugetari, pierdem PIB

Impozitarea multinaţionalelor pe profit cu cotele de impozit pe profit similare celor existente in Uniunea Europeană şi nu pe cifra de afaceri se află printre propunerile de reducere a deficitui fiscal ale BNS.

Oficial. Sindicatele recunosc că aproape jumătate din bugetari lucrează în „condiții vătămătoare”
Oficial. Sindicatele recunosc că aproape jumătate din bugetari lucrează în „condiții vătămătoare”

În jur de 600.000 de bugetari sunt afectați de reducerea sporului de condiții vătămătoare, iar din creșterea TVA rezultă o scădere suplimentară a nivelului de trai de cel puțin 15%, a declarat, joi, președintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

Măsurile cerute de PSD la negocieri: „Nu se aplică CASS pe pensii”. Cu cât trebuie reduse cheltuielile pentru bugetari
Măsurile cerute de PSD la negocieri: „Nu se aplică CASS pe pensii”. Cu cât trebuie reduse cheltuielile pentru bugetari

Deputatul PSD Mihai Fifor a anunţat marţi că PSD a obţinut la negocieri: fără CASS pe pensii, fără creştere TVA la alimente şi medicamente, şi fără taxă pe tranzacţii bancare.  

Lider sindical Sanitas: „Nu vreau să auzim de personal care a trebuit să plece acasă, de bugetari care nu își fac treaba”
Lider sindical Sanitas: „Nu vreau să auzim de personal care a trebuit să plece acasă, de bugetari care nu își fac treaba”

Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu, a declarat, luni, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni, că nu există claritate privind tăierile, concedierile sau măsurile economice.

Români arși trimiși în străinătate, concomitent cu închiderea centrului de la Floreasca. Câte locuri sunt în țară
Români arși trimiși în străinătate, concomitent cu închiderea centrului de la Floreasca. Câte locuri sunt în țară

Autoritățile din sănătate au activat Mecanismul European de Protecție Civilă ca să transfere în străinătate trei adulți răniți grav într-o explozie.  

Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace

Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia.

Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană

Guvernul își îndreaptă ochii spre mediul de afaceri. Multinaționalele vor fi descurajate să-și mai exporte profiturile și doar această măsură ar putea aduce până la 2 miliarde de lei în plus la buget.

