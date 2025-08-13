Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miercuri reprezentanților instituțiilor din subordinea Guvernului ca până, la finalul săptămânii viitoare să vină cu propuneri de reorganizare, inclusiv concedieri și tăieri de sporuri.

Măsurile fac parte din pachetul pentru reforma administrației publice, pe care Executivul vrea să-l contureze până la sfârșitul lunii.

Sindicaliștii consideră însă că plecările din sistem vor duce la o calitate mai proastă a serviciilor publice și se pregătesc de grevă.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanți celor 36 de structuri din subordinea Guvernului - agenții, institute, comisii, departamente. Premierul le-a transmis ferm că vrea să scadă cu 20 la sută cheltuielile cu personalul.

Le-a cerut ca până săptămâna viitoare, vineri, să facă o analiză fermă și să rămână în structuri doar cei care fac performanță. Ulterior, și acești angajați vor fi evaluați. În procedură va fi implicat câte un reprezentant al Guvernului - secretar sau consilier de stat - pentru fiecare instituție în parte.

Premierul a dat exemplu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - unde numărul de posturi din București ar fi egal cu cel al tuturor posturilor din restul țării. A cerut și evaluarea sporurilor acordate care nu sunt mereu justificate.

Unii dintre cei prezenți la discuții spun că au făcut deja o reformă în acest an, așa că nu se pune problema să mai desființeze posturi - dar ar putea descentraliza.

Bogdan Matei, președinte Agenția Națională pentru Sport: ”Agenția Națională pentru Sport a avut un număr de 147 de posturi, după reorganizare aceasta numără la unitatea centrală 117 posturi. Nu este cazul de o nouă reorganizare, și aici mă refer strict la unitatea centrală. La nivelul Agenției Naționale pentru Sport avem 102 subordonate. Acestea vor intra în patrimoniul consiliilor județene sau primăriilor”.

Guvernul mizează pe economii la bugetul de stat de 2 miliarde de lei pe an

În plus, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Dezvoltării, se vor tăia 6.000 de posturi din cabinetele demnitarilor de la nivel central și local - și se va face o economie de aproximativ 200 de milioane de lei până la finalul anului, iar din 2026 - de 600 de milioane anual. Vor fi plafonate și salarii.

Astfel, în total, prin toate măsurile propuse până acum de Ministerul Dezvoltării, de la bugetul de stat și de la cele locale, s-ar face economii doar cu cheltuielile de personal de aproximativ 2 miliarde de lei anual.

Sindicaliștii acuză că se va ajunge la un blocaj administrativ și vor fi întârzieri în instituții. Au început să adune deja semnături pentru a declanșa o grevă.

Bogdan Șchiop, președinte FNSA: „Instituțiile se vor afla în incapacitate de a gestiona cum se cuvine nevoile cetățenilor, pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce fac acum ei, practic pregătesc terenul pentru privatizarea administrației publice din România, externalizarea serviciilor. În timp ce dintr-un fișier Excel tai în mod rudimentar o cifră sau înjumătățești o cifră în dreptul unei instituții nu înseamnă economie la buget”.

Măsurile privind instituțiile aflate sub autoritatea Guvernului ar urma să fie cuprinse într-un proiect legislativ. Pentru acesta, Executivul ar urma să își asume răspunderea în Parlament până la finalul lunii.

