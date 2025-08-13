Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor

13-08-2025 | 12:28
Ilie Bolojan
Pro TV

Premierul Ilie Bolojan va avea discuţii, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, despre măsurile privind reorganizarea instituțiilor.    

Cristian Matei

Potrivit unor surse citate de Agerpres, aceste discuții vor mai viza teme precum raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal.

La şedinţa care este programată pentru ora 11:00 urmează să fie prezenţi reprezentanţii instituţiilor aflate în finanţarea, coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Guvernului, respectiv a SGG şi a premierului.

La discuții vor fi abordate "măsuri privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal", potrivit aceloraşi surse.

În subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi a premierului se află peste 30 de instituţii (agenţii, departamente, institute, comisii, oficii şi altele).

Sursa: Agerpres

