Ministrul Dezvoltării anunță câți bugetari vor fi dați afară. Numai din Poliția Locală vor pleca 4.000 de oameni

Stiri Sociale
11-08-2025 | 21:47
politia locala
Inquam Photos / George Călin

Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.

autor
Cristian Anton

El a răspuns astfel la o întrebare despre măsurile cuprinse în proiectul privind reforma administraţiei locale, care vizează reduceri de personal.

"Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo sunt tăieri şi la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniştrilor, a secretarilor de stat şi aşa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos şi într-adevăr este de peste 6.000 de posturi.

Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar a acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri", a declarat Cseke Attila luni seară, la Antena 3.

”Cei care au toate posturile ocupate vor avea nevoie de reducere mai consistentă”

Ministrul a explicat şi necesitatea luării acestor măsuri.

Citește și
sedinta de guvern
Reacția funcționarilor, după ce Bolojan a anunțat concedieri în primării: "Atac direct, sub pretextul unei reforme fiscale"

"De ce facem acest lucru? Pentru că pe de-o parte trebuie să cresc veniturile autorităţilor locale, ştiind că suntem într-un an greu şi probabil şi anul viitor va fi un an greu. Adică statul nu va avea posibilitatea de a susţine la un nivel financiar pe care şi-l doresc, altfel, primăriile în activitatea lor.

Şi atunci, pe de-o parte trebuie să creez pârghiile prin care ele îşi încasează veniturile de la cei datornici, despre care am vorbit, şi a doua măsură este de eficientiza structura autorităţilor locale. Aici vor fi mai puţin loviţi sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcţii şi organigrama instituţiei neocupând toate posturile.

Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajaţi din aparatul bugetar vor trebui să plece", a declarat Cseke Attila. 

PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny

Sursa: Agerpres

Etichete: bugetari, concedieri, Attila Cseke,

Dată publicare: 11-08-2025 21:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Un alt gigant tech anunță că va concedia 15.000 de oameni până la finalul anului. Va opri și două proiecte din Europa
Stiri externe
Un alt gigant tech anunță că va concedia 15.000 de oameni până la finalul anului. Va opri și două proiecte din Europa

Intel a anunțat că a finalizat în mare parte planul de concedieri ce vizează 15% din forța sa de muncă, într-o mișcare drastică menită să reducă costurile și să repoziționeze compania pe piața cipurilor, după ani de declin și pierderi semnificative.

Reacția funcționarilor, după ce Bolojan a anunțat concedieri în primării:
Stiri Politice
Reacția funcționarilor, după ce Bolojan a anunțat concedieri în primării: "Atac direct, sub pretextul unei reforme fiscale"

Funcţionarii şi angajaţii din primării critică noile măsuri de austeritate ale Guvernului Bolojan, considerându-le un experiment riscant. Sindicaliştii reclamă lipsa dialogului social şi aplicarea măsurilor fără evaluarea impactului.

Microsoft face concedieri în România. Câți angajați sunt afectați și cum îi va răsplăti gigantul american
Stiri Economice
Microsoft face concedieri în România. Câți angajați sunt afectați și cum îi va răsplăti gigantul american

Microsoft va concedia între 150 și 200 de angajați din România, în cadrul unei noi runde de disponibilizări la nivel global.

O fabrică de mașini cunoscută la nivel global cu unul dintre sedii în Germania va face concedieri masive voluntare
Stiri externe
O fabrică de mașini cunoscută la nivel global cu unul dintre sedii în Germania va face concedieri masive voluntare

Ford a încheiat un acord pentru protejarea locurilor de muncă la fabrica din Koln, vizând peste 10.000 de angajați, cu plecări voluntare din cauza cererii scăzute de vehicule electrice, au anunțat compania și reprezentanții angajaților.

Microsoft anunță cel mai mare val de concedieri din ultimii doi ani. 9.000 de angajați vor fi afectați
Stiri externe
Microsoft anunță cel mai mare val de concedieri din ultimii doi ani. 9.000 de angajați vor fi afectați

Microsoft concediază mii de angajați, în a treia rundă de disponibilizări din ultimele luni, a confirmat compania miercuri.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12